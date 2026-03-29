東石高中全國技能競賽南區賽奪雙金 展現百年校慶技職紮實根基

嘉義縣東石高中在第56屆全國技能競賽南區分區賽奪下2名金牌、1名第4及2名佳作，展現技職教育實力。校長蔡吉郎表示，百年東高不只是歷史傳承，更是對卓越技能的追求。這項成績不僅是學生辛勤練習的成果，也體現師生精益求精的專業素養，校方正積極推展「百年東高世紀風華」迎接百年校慶，期許學生在全國決賽續創佳績。

歐騏勝在電氣裝配職類勇奪第1，他曾獲去年全國中等學校工科技藝競賽第4，這次在壓力下保持配線精準度，增加面對未來決賽的信心。汽車技術職類第1名柯佑誠則有去年工科技藝競賽第6的經驗加持，提升汽車技術邏輯與診斷能力，他在練習遇到瓶頸時靠著老師鼓勵堅持，體會技職人專注細節的精神。

工業控制職類由李奕德獲得第4，他認為培訓過程學到許多課本外的控制技術，每一次錯誤調整都是成長養分。此外，江祈學在工業控制職類獲得佳作，陳冠杰也在電氣裝配職類拿下佳作。

校方指出，亮眼成績背後有指導老師團隊全力支援，包括陳柏妤、張峻嘉、王聖傑、林溪銀、唐山林及魏志軒等人的悉心帶領。全校師生、家長會及校友會對學生表現感到與有榮焉，期盼獲獎學生帶著榮耀在全國賽發光發熱。

全校師生、家長會及校友會對學生表現感到與有榮焉，期盼獲獎學生帶著榮耀在全國賽發光發熱。圖／東石高中提供

東石高中校長蔡吉郎表示，校方正迎接百年校慶，期許學生在全國決賽續創佳績。圖／東石高中提供