雲林技職博覽會國高生大顯身手 家長：AI時代一技在身無可取代
雲林縣114學年度開設國三抽離式技藝教育課程共100班，修習技藝課程學生約2000人，今天舉辦技職教育博覽會並表揚12名全國技能金手獎得主及204名績優學生，從科大到國中71攤包括各種美甲美妝生活技能、農技、多媒體到機器人智慧科技，琳瑯滿目展現成果，教育處表示，技職教育帶給學生探索自我與未來職涯方向，將加強推廣。
這場由大成商工承辦的高中職教育博覽會今天在古坑綠色隧道公園舉行，各國中技藝班及商工農校學生齊聚設攤發表成果，大專院校與高中職校也藉以招生，吸引上千名師生、家長參加，各國中技能績優生及各職校金手獎得主接受縣長張麗善頒獎表揚。
義峰高中美容科的美少女Cosplay及各種美甲彩妝，北港農工則提供更多有機香水和蔬果栽培成果，雲林國中等多所國中更推出機器人和各種電焊電路維修，每位學生展現一手好技藝，讓不少家長刮目相看，認為AI將取代許多文職工作，如能提早投入技職教程，學一手好技能，將來工作才有保障。
張麗善說，雲林114學年度開設100班國三抽離式技藝教育課程，共約2000名國中生投入技藝研習，同時也與教育部國教署合作設立「職業試探體驗中心」，協助國中生及早發掘興趣潛能，為未來投入職場找出方向。
雲科大主任劉威德也表示，雲科大技術職業教育研究所、數位學習中心、永齡希望小學及永續發展中心今年特組團來參加，期能透過國中端、高中職端、大學端一起為雲林培養更多好人才，扮演智慧城市重要角色。
教育處長邱孝文說，為促進職業試探教育向下扎根，國教署與縣府投入經費，在雲林國中及西螺國中設立區域職業試探體驗中心，開設機器人、3D多媒體動畫、溫室有機栽培及中西創意料理等多元課程，此外提供國小高年級寒暑假參與各類職群體驗，讓孩子有更多選擇。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。