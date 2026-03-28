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雲林技職博覽會國高生大顯身手 家長：AI時代一技在身無可取代

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國中生技藝超群，電晶電路修護，連小朋友也很感興趣，在哥哥教導下也動手學習修護電路板。記者蔡維斌／攝影
國中生技藝超群，電晶電路修護，連小朋友也很感興趣，在哥哥教導下也動手學習修護電路板。記者蔡維斌／攝影

雲林縣114學年度開設國三抽離式技藝教育課程共100班，修習技藝課程學生約2000人，今天舉辦技職教育博覽會並表揚12名全國技能金手獎得主及204名績優學生，從科大到國中71攤包括各種美甲美妝生活技能、農技、多媒體到機器人智慧科技，琳瑯滿目展現成果，教育處表示，技職教育帶給學生探索自我與未來職涯方向，將加強推廣。

這場由大成商工承辦的高中職教育博覽會今天在古坑綠色隧道公園舉行，各國中技藝班及商工農校學生齊聚設攤發表成果，大專院校與高中職校也藉以招生，吸引上千名師生、家長參加，各國中技能績優生及各職校金手獎得主接受縣長張麗善頒獎表揚。

義峰高中美容科的美少女Cosplay及各種美甲彩妝，北港農工則提供更多有機香水和蔬果栽培成果，雲林國中等多所國中更推出機器人和各種電焊電路維修，每位學生展現一手好技藝，讓不少家長刮目相看，認為AI將取代許多文職工作，如能提早投入技職教程，學一手好技能，將來工作才有保障。

張麗善說，雲林114學年度開設100班國三抽離式技藝教育課程，共約2000名國中生投入技藝研習，同時也與教育部國教署合作設立「職業試探體驗中心」，協助國中生及早發掘興趣潛能，為未來投入職場找出方向。

雲科大主任劉威德也表示，雲科大技術職業教育研究所、數位學習中心、永齡希望小學及永續發展中心今年特組團來參加，期能透過國中端、高中職端、大學端一起為雲林培養更多好人才，扮演智慧城市重要角色。

教育處長邱孝文說，為促進職業試探教育向下扎根，國教署與縣府投入經費，在雲林國中及西螺國中設立區域職業試探體驗中心，開設機器人、3D多媒體動畫、溫室有機栽培及中西創意料理等多元課程，此外提供國小高年級寒暑假參與各類職群體驗，讓孩子有更多選擇。

智慧科技機器人攤位更是許多小朋友的最愛。記者蔡維斌／攝影
智慧科技機器人攤位更是許多小朋友的最愛。記者蔡維斌／攝影

技職學校的美容科學生，先用烘乾指甲後再進行上妝美甲，展現專業能力。記者蔡維斌／攝影
技職學校的美容科學生，先用烘乾指甲後再進行上妝美甲，展現專業能力。記者蔡維斌／攝影

北港農工化工科研發的有機精油香水更是媽媽族的最愛。記者蔡維斌／攝影
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雲林技職教育博覽會義峰高中美容科的美少女團最吸睛，不少民眾和學生爭相合照打卡。記者蔡維斌／攝影
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雲林技職教育博覽會71個攤位，各有不同的技能和美食、農藝，每一攤都吸引人潮聚集。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣技職教育博覽會，12名全國金手獎得主接受縣長張麗善表揚。記者蔡維斌／攝影
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大成商工 張麗善 AI 技職

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