虎科大育成中心經理王偉儒全方位奉獻 榮獲雲林社會優秀青年
雲林縣虎尾科技大學創新育成中心資深經理王偉儒，多年深耕產學合作，致力於整合校內外資源，協助中小企業創新升級與創業發展，表現卓越，榮獲今年雲林縣社會優秀青年殊榮，接受縣府表揚。
多年來，王偉儒積極串聯學界專家、政府部門與產業資源，成功輔導超過680家企業成長茁壯，平均每年輔導企業近40家，成果豐碩；同時透過產學合作媒合，累計創造產學合作計畫經費達約8000萬元，為學校與產業界建立穩固合作平台，也為地方產業注入創新動能。
2019年王偉儒曾獲「全國傑出育成經理人」殊榮，全國只選出3人，獲獎殊屬不易，足見其在創業育成、企業輔導與國際化推動方面的卓越表現，且經由他輔導的企業更屢獲政府獎項的肯定，包括西螺大同醬油、歐權科技、富格蘭科技等企業榮獲經濟部中小企業署「破殼而出獎」及多項產業創新獎，展現他在企業策略與技術發展上的專業能力。
王偉儒更是協助企業資本市場發展的重要推手。2025年成功輔導「聚賢研發」登錄創新板上市；協助「金門玻璃公司」完成創櫃板登錄，不僅提升企業競爭力，也為地方產業發展建立成功典範。
此外，王偉儒投入社會公益不遺餘力。曾任虎尾魅力商圈顧問，協助店家導入數位轉型與雲端服務，建立「尚虎雲產銷平台」，拓展網路銷售管道。同時也媒合企業資源捐贈虎尾平和國小棒球隊、支持偏鄉學校食農教育基金、推動退役官兵創業與就業輔導、投入健康篩檢與社會關懷。
在文化推動，王偉儒也擔任雲林中華眷村文化發展協會理事，致力協助眷村文化再造與歷史保存，他指出，雲林社會優秀青年這份榮耀，雖是個人多年努力的肯定，也象徵青年世代在地方創生與社會公益上的積極力量，他期許未來會持續結合產學，培育更多創新企業，帶動地方產業升級，為產業發展與社會進步持續貢獻心力。
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