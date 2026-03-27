台科大徵才博覽會 台積電等逾200企業參與、釋1.6萬職缺

技職龍頭國立台灣科技大學今舉辦徵才博覽會，共吸引220家企業參與，設置300攤位，釋出約1萬6千個職缺，其中155家企業提供實習機會，另有40家企業開出國際學生職缺。自3月20日起，已辦理共68場徵才說明會，提供學生提前接觸企業、深入了解職務內容的機會。

台科大表示，今年就業博覽會參與企業包括 台積電、鴻海精密工業、中華電信、華碩電腦、台達電子工業等知名企業，其中近六成為製造業，共131家企業，涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊、電力設備及汽車製造等領域。各企業釋出大量職缺，其中合作金庫提供高達400個工作機會，工研院釋出300個職缺，瑞昱半導體亦開出250個職缺。

台科大校長顏家鈺表示，台科大始終秉持「I will try, even though I might fail」的精神，鼓勵學生勇於嘗試、不畏挑戰。學校長期培養學生具備國際視野與扎實專業能力，是企業邁向全球化發展亟需的關鍵人才。

台科大材料科學與工程系碩二學生葉雨欣說，希望透過就業博覽會找到實習機會，了解目前材料產業的技術發展趨勢與業界實際研發流程，並經由產學接軌，確認研發成果在產業化的可行性之外，更希望能藉此反饋並優化目前碩士論文方向。

機械工程學系大四蘇厚聞則提到，希望未來能進入與機械或科技製造相關產業工作，從基礎工程職位開始累積經驗。在畢業之前，會持續強化機械工程相關的專業知識與技能，多關注產業資訊，期望讓在畢業後能更順利銜接職場。

光寶科技全球招募暨人才培訓處長李茂山表示，台科大學生具備AI協作力、學習敏捷力及跨域整合力等特質，展現高度職場競爭優勢。台灣國際航電（GARMIN）人資長洪崇浩則說，在AI浪潮與少子化趨勢下，優秀人才愈顯稀缺，讓學生在就業市場上擁有更大的選擇權與主導性，而GARMIN提供完整產業鏈歷練，能滿足人才多元發展需求，打造職涯路徑。