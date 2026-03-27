聽新聞
0:00 / 0:00
台科大徵才博覽會登場 釋出1.6萬職缺
台灣科技大學今天舉辦徵才博覽會，吸引220家企業參與，釋出1.6萬職缺，並有40家企業開出國際學生職缺，鼓勵來自海外的青年投入台灣職場。
台科大今天的徵才博覽會，一早就吸引大量青年參與。校長顏家鈺表示，台科大長期培養學生具備國際視野與扎實專業能力，並勇於嘗試、不畏挑戰，正是當前企業邁向全球化發展亟需的關鍵人才。
根據校方統計，參與企業近6成為製造業，涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊、電力設備及汽車製造等領域。校方從20日起就陸續舉辦徵才說明會，提供學生接觸業界、深入了解職務內容的機會。
光寶科技全球招募暨人才培訓處長李茂山透過校方表示，台科大學生具備3大關鍵特質，包括AI協作力、學習敏捷力及跨域整合力，展現高度職場競爭優勢。光寶提供全英文暑假實習、人才養成計畫及全球職缺，有多元完整的職涯發展機會。
台灣國際航電（GARMIN）人資長洪崇浩則指出，在AI浪潮與少子化趨勢下，優秀人才愈顯稀缺，也讓學生在就業市場上擁有更大的選擇權與主導性。GARMIN的徵才優勢在於提供完整產業鏈歷練，能滿足人才多元發展需求。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。