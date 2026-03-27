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台科大徵才博覽會登場 釋出1.6萬職缺

中央社／ 台北27日電

台灣科技大學今天舉辦徵才博覽會，吸引220家企業參與，釋出1.6萬職缺，並有40家企業開出國際學生職缺，鼓勵來自海外的青年投入台灣職場。

台科大今天的徵才博覽會，一早就吸引大量青年參與。校長顏家鈺表示，台科大長期培養學生具備國際視野與扎實專業能力，並勇於嘗試、不畏挑戰，正是當前企業邁向全球化發展亟需的關鍵人才。

根據校方統計，參與企業近6成為製造業，涵蓋半導體、電子零組件、電腦及周邊、電力設備及汽車製造等領域。校方從20日起就陸續舉辦徵才說明會，提供學生接觸業界、深入了解職務內容的機會。

光寶科技全球招募暨人才培訓處長李茂山透過校方表示，台科大學生具備3大關鍵特質，包括AI協作力、學習敏捷力及跨域整合力，展現高度職場競爭優勢。光寶提供全英文暑假實習、人才養成計畫及全球職缺，有多元完整的職涯發展機會。

台灣國際航電（GARMIN）人資長洪崇浩則指出，在AI浪潮與少子化趨勢下，優秀人才愈顯稀缺，也讓學生在就業市場上擁有更大的選擇權與主導性。GARMIN的徵才優勢在於提供完整產業鏈歷練，能滿足人才多元發展需求。

台科大

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