靜思書軒進駐吳鳳科大！成西部首個設點大專院校 為校園注入書香新風景

在短影音不斷滑過、注意力被切割成碎片的時代，坐下來好好讀一本書反而變成一件不容易的事。但也正因如此，閱讀的價值，比任何時候都更顯珍貴。

靜思書軒多年來持續在校園裡種下閱讀的種子，今年更把這份陪伴帶進西部大專院校，吳鳳科技大學的書軒正式啟用，這裡不只是擺放書籍的空間，更像是一種溫柔的提醒，希望學生在忙碌之中，也能停下腳步，靜靜整理自己的思緒。

走進圖書館最熱鬧的樓層，原本只是短暫停留的座位區，如今被轉化成一個讓人願意停下來的角落。書櫃、閱讀桌椅與精選書籍交織出一種溫柔的氛圍，明亮卻不刺眼的空間，讓人不知不覺放慢步調。對學生來說，這裡不只是讀書的地方，更像是一個可以暫時遠離喧囂、重新整理思緒的避風港。

從個人經歷到企業視野 閱讀成為決策的底氣

信義企業集團提供

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書軒啟用當天，信義企業集團創辦人周俊吉也親自到場。他長期關注閱讀推廣，過去七年間已支持設立20間靜思閱讀書軒。他致詞時提到，在AI快速發展的時代，取得答案變得容易，但真正困難的，是能否問出關鍵問題，以及具備判斷資訊的能力。因此，透過閱讀培養獨立思考的重要性，反而更加凸顯。這樣的能力無法速成，必須在長時間的閱讀與思考中慢慢累積，才能在科技快速變動的環境中，依然保有清晰而自主的判斷力。

這份對閱讀的深刻信念，其實來自周俊吉一路走來的親身經歷。周俊吉多年前曾分享，小時候並不是典型的好學生，甚至因為坐不住，曾經翹課跑去書局。但也正是在那些看似偏離常軌的時光裡，一本本翻閱過的書，反而成了他最早的養分。閱讀讓他沒有在學習上掉隊，國中順利考上理想學校，更在無形中，建立起理解世界的方式。

這樣的影響並沒有隨著成長而消失，反而在關鍵時刻不斷發揮作用。從創業初期沒有房地產相關經驗，到帶領企業走向上市上櫃，他一次次從書中找到思考的方向與決策的依據。對他來說，閱讀不只是補足知識，更是在不同階段提供判斷與選擇的依據。

傳承書香價值 在變動世界中深植思辨力

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

正因為深感閱讀對人生的影響，周俊吉選擇把這份信念延續下去。過去七年已支持設立20間靜思閱讀書軒，希望學生在成長過程中，藉由書香培養思考深度。

嘉義縣政府終身學習科科長許瑋珊表示，閱讀對學生而言，不只是吸收知識，更會在潛移默化中形塑思考方式與價值觀，長期累積下來，往往能對人生產生深遠影響。她也提到，靜思閱讀書軒無論在空間規劃或選書上都相當用心，打造出一個安定且具品質的閱讀環境，讓師生擁有穩定的學習資源，同時也成為校園中傳遞正向價值的重要場域。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年（2025/9/24~2026/3/25）「校園閱讀」相關討論，聚焦於「教育、學習、持續、培養、環境、能力、多元」等熱門字詞，不少討論同樣也提到從小培養閱讀習慣的重要性，網友表示「想辦法在課堂或早自習騰出一段『專屬閱讀的時間』，對學生養成讀書習慣很重要」、「我覺得閱讀可以豐富一個人的內涵，體驗未曾經歷的世界」、「閱讀可以學到不少東西是真的」。

或許，閱讀無法立刻帶來改變，但它會在某個關鍵時刻，成為支撐你做出選擇的底氣。而這，正是靜思閱讀書軒想傳遞的價值，在快速變動的世界裡，為年輕人留下一個可以慢下來、思考、再出發的地方。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月24日至2026年3月25日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『校園閱讀』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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