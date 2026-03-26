彰化縣國中技藝競賽…商業記帳、建築製圖2職種 二林工商奪雙冠王

114學年度彰化縣國中技藝競賽落幕，國立二林工商指導的國中生包辦商業記帳組前四名與第六名、建築製圖組的第一、三、四名，合計得獎總數16項，二林工商歸功教師犧牲假日適應引導學生，為偏鄉提前照亮未來。

彰化縣國中技藝競賽被視為技職教育總體檢，今年496名學生競逐12個職群、34組組別，二林工商在商業記帳與建築製圖表現亮麗，在漆作裝潢、文書處理、實用電子、工業配線及室內配線等項目競賽成績也相當豐碩。

縣立二林高中的國中部學生蔡壹帆勇奪商業記帳組第一名，好成績來自每周三高度自律加深加廣學習；她的指導老師林家淇今表示，蔡壹帆都是第一個到校練習且從未缺席的選手，面對繁重訓練，她建立「錯題本」學習方法，深入釐清觀念將錯誤轉化為衝上滿分的實力，高度責任感與企圖心成為奪冠關鍵。蔡壹帆感謝國中和二林工商的老師鼓勵指導。

原斗國中學生潘韵潔擊敗同組多名男選手，榮獲築製圖第一名；她的指導老師陳寶桂說，建築製圖是一門「毫釐之差，千里之謬」的專業，潘韵潔具備抗干擾的專注力與強大的視覺邏輯，培訓期間展現極強的抗壓與情緒調節能力，訓練進度從不落後，持之以恆、精益求精的態度讓她從眾多強勁對手中脫穎而出。

實習主任黃秋柑表示，商業記帳組別二林工商已多年奪冠，今年囊括五席獎次，除了學生逆境向上的決心，指導老師林家淇30多年的豐富教學經驗與策略指導更是關鍵。

二林工商校長丁志昱說，二林工商把技藝教育向國中端扎根，這次表現優異他特別感謝校內老師犧牲假日辛勤指導，透過適性引導學生發揮潛力進而得獎，建立偏鄉孩子的成就感並找到人生發展方向。