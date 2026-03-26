快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣國中技藝競賽…商業記帳、建築製圖2職種 二林工商奪雙冠王

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商參加國中技藝競賽表現優異，實習主任、指導老師、國中老師和得獎學生合影。圖／二林工商提供
國立二林工商參加國中技藝競賽表現優異，實習主任、指導老師、國中老師和得獎學生合影。圖／二林工商提供

114學年度彰化縣國中技藝競賽落幕，國立二林工商指導的國中生包辦商業記帳組前四名與第六名、建築製圖組的第一、三、四名，合計得獎總數16項，二林工商歸功教師犧牲假日適應引導學生，為偏鄉提前照亮未來。

彰化縣國中技藝競賽被視為技職教育總體檢，今年496名學生競逐12個職群、34組組別，二林工商在商業記帳與建築製圖表現亮麗，在漆作裝潢、文書處理、實用電子、工業配線及室內配線等項目競賽成績也相當豐碩。

縣立二林高中的國中部學生蔡壹帆勇奪商業記帳組第一名，好成績來自每周三高度自律加深加廣學習；她的指導老師林家淇今表示，蔡壹帆都是第一個到校練習且從未缺席的選手，面對繁重訓練，她建立「錯題本」學習方法，深入釐清觀念將錯誤轉化為衝上滿分的實力，高度責任感與企圖心成為奪冠關鍵。蔡壹帆感謝國中和二林工商的老師鼓勵指導。

原斗國中學生潘韵潔擊敗同組多名男選手，榮獲築製圖第一名；她的指導老師陳寶桂說，建築製圖是一門「毫釐之差，千里之謬」的專業，潘韵潔具備抗干擾的專注力與強大的視覺邏輯，培訓期間展現極強的抗壓與情緒調節能力，訓練進度從不落後，持之以恆、精益求精的態度讓她從眾多強勁對手中脫穎而出。

實習主任黃秋柑表示，商業記帳組別二林工商已多年奪冠，今年囊括五席獎次，除了學生逆境向上的決心，指導老師林家淇30多年的豐富教學經驗與策略指導更是關鍵。

二林工商校長丁志昱說，二林工商把技藝教育向國中端扎根，這次表現優異他特別感謝校內老師犧牲假日辛勤指導，透過適性引導學生發揮潛力進而得獎，建立偏鄉孩子的成就感並找到人生發展方向。

彰化縣 國中

延伸閱讀

影／越級挑戰！屏東大同高中管樂班 全國學生音樂賽特優6連霸

休學再戰拚出金銀牌！台東公東高工2生拚進國立科大

新莊福營國中銅管五重奏 初成軍拿下全國賽特優

新竹縣擊劍捷報 劉瀚文亞青賽奪銳劍團體首金

相關新聞

休學再戰拚出金銀牌！台東公東高工2生拚進國立科大

台東私立公東高工學生在全國技能競賽中大放異彩，室內空間設計科近期捷報連連，繼上月錄取高師大後，近日再添亮眼成績，學生鄭鼎倫與李承宗分別勇奪金、銀牌佳績，不僅翻轉自我人生，更成功錄取國立科技大學，用實力證明，技職教育同樣能走向頂尖舞台。

彰化縣國中技藝競賽…商業記帳、建築製圖2職種 二林工商奪雙冠王

114學年度彰化縣國中技藝競賽落幕，國立二林工商指導的國中生包辦商業記帳組前四名與第六名、建築製圖組的第一、三、四名，合計得獎總數16項，二林工商歸功教師犧牲假日適應引導學生，為偏鄉提前照亮未來。

中科大校長遭報論文一稿兩投撈中國補助？ 校方駁斥子虛烏有

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

廣角鏡／跨7國見學 培養技職行動力

ＡＩ時代來臨，更需要跨文化交流養分，新北市教育局宣布，啟動二○二六技職國際見學計畫，即日起至十二月推出七大跨國方案，前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計有一百五十個名額，開放國中至技高學生參與，透過實地交流與產業接軌，培養「帶得走、走得遠」的國際移動力。

雲科大俄羅斯國際發明展大放異彩 奪5金1特別獎獲獎率百分百

在莫斯科Amber Plaza展覽中心舉行的2026年俄羅斯阿基米德國際發明展，共有來自伊朗、沙烏地阿拉伯、越南、柬埔寨、塞爾維亞等24個國家超過500件創新發明作品同場競技，雲林科技大學5件作品參展，榮獲5面金獎及1面特別獎，獲獎率達百分百。

搶攻AI數位娛樂先機 崑山科大成立互樂系企業搶才先簽約

崑山科大經教育部核定，「資訊傳播系」與「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」新學年整併更名為「互動媒體與數位娛樂系」（簡稱互樂系）。校方今天在電子競技暨娛樂技術中心舉行「互動媒體與數位娛樂系成立大會暨國際動畫大師論壇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。