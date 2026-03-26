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休學再戰拚出金銀牌！台東公東高工2生拚進國立科大

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
訓練過程中，李承宗反覆練習組裝、批土與粉刷，每個細節都力求精準。圖／公東高工提供
訓練過程中，李承宗反覆練習組裝、批土與粉刷，每個細節都力求精準。圖／公東高工提供

台東私立公東高工學生在全國技能競賽中大放異彩，室內空間設計科近期捷報連連，繼上月錄取高師大後，近日再添亮眼成績，學生鄭鼎倫與李承宗分別勇奪金、銀牌佳績，不僅翻轉自我人生，更成功錄取國立科技大學，用實力證明，技職教育同樣能走向頂尖舞台。

畢業於新生國中的鄭鼎倫，錄取國立高雄科技大學土木工程系。他自高一投入全國技能競賽「粉刷技術與乾牆系統」職類訓練，從基礎到細節反覆打磨，在一次次失敗與修正中累積經驗。面對挫折與自我懷疑，他選擇不退縮，而是不斷回望初衷，重新站穩腳步。

高三時，鄭鼎倫原已透過特殊選材錄取大學，卻因非理想志願毅然選擇休學再戰。他全心投入訓練，在高強度練習中精進技術，最終於全國技能競賽勇奪金牌，成功保送理想學校。他坦言，這一年不只是技術的提升，更讓自己心態成熟、方向更加明確。

另一位同樣畢業於新生國中的李承宗，則錄取國立雲林科技大學建築與室內設計系設計組。他回憶，投入競賽訓練之初，便知道這條路並不輕鬆。從工具不熟、施工不穩，到品質反覆修正，他一步步從不會練到會。

在訓練過程中，他反覆練習組裝、批土與粉刷，每個細節都力求精準。面對高強度訓練，他選擇迎難而上，並與同儕交流技巧、持續優化流程。從生疏到熟練，他深刻體會到，每一次進步，都是時間與汗水的累積。最終在全國技能競賽中奪得銀牌，為努力寫下最好的註解。

指導老師謝明津指出，競賽訓練不僅是技術養成，更重要的是培養學生面對問題的態度與解決能力。透過反覆練習與壓力測試，學生逐漸建立自信，也學會在關鍵時刻穩定發揮，這正是未來進入職場的重要關鍵。

科主任黃子峻表示，兩位學生的成果來自長期紮實訓練與穩定學習態度。學校透過系統化培訓，從基礎到實戰逐步累積能力，並結合工程與設計思維，全面提升學生競爭力。

台東私立公東高工學生在全國技能競賽中大放異彩，學生鄭鼎倫（右）與李承宗勇（左）分別奪金、銀牌佳績，成功錄取國立科技大學。圖／公東高工提供
台東私立公東高工學生在全國技能競賽中大放異彩，學生鄭鼎倫（右）與李承宗勇（左）分別奪金、銀牌佳績，成功錄取國立科技大學。圖／公東高工提供

高雄科技大學 技職教育 高師大 休學

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