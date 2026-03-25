中科大校長遭報論文一稿兩投撈中國補助？ 校方駁斥子虛烏有

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

台中科技大學校長陳同孝遭爆料，指疑似與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，且論文內容高度雷同，校長同時在台灣與中國申請經費，校長甚至還自稱是中國安徽人，將國籍寫成「Taiwan China」，矮化國格。

台中科大指出，陳校長與洪姓學者學術合作十餘年，部分研究案因而重疊，且在各領域申請個人國科會計畫案，並未向中國大陸申請計畫，此指控為子虛烏有的錯誤訊息。一位國立大學校長申請中國大陸官方計畫，教育部等相關部會怎可能置若罔聞。另洪姓學者多年前確曾指導陸籍學生，因合作研究案，論文曾諮詢校長意見。

台中科大表示，一稿二投違反學術倫理一事，更是莫虛有的指控。校長發表國際期刊論文皆為英文，在既有學術評價體系下，校長並無發表該篇論文之動機與必要。另任何兩岸學術交流活動，如國籍加上中國二字，校長立場一定嚴加要求更正，否則取消合作。所謂自稱中國安徽人一事，校長並不知情。

校方強調，校長10多年前學術交流，皆比照政府機關規定而行，然當時對岸交流一些小動作無法掌握，故已減少與中國大陸學術合作，只是沒想到，會在此時被提出大做文章。