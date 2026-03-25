快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

中科大校長遭報論文一稿兩投撈中國補助？ 校方駁斥子虛烏有

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。圖／台中科技大學提供
國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。圖／台中科技大學提供

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

台中科技大學校長陳同孝遭爆料，指疑似與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，且論文內容高度雷同，校長同時在台灣與中國申請經費，校長甚至還自稱是中國安徽人，將國籍寫成「Taiwan China」，矮化國格。

台中科大指出，陳校長與洪姓學者學術合作十餘年，部分研究案因而重疊，且在各領域申請個人國科會計畫案，並未向中國大陸申請計畫，此指控為子虛烏有的錯誤訊息。一位國立大學校長申請中國大陸官方計畫，教育部等相關部會怎可能置若罔聞。另洪姓學者多年前確曾指導陸籍學生，因合作研究案，論文曾諮詢校長意見。

台中科大表示，一稿二投違反學術倫理一事，更是莫虛有的指控。校長發表國際期刊論文皆為英文，在既有學術評價體系下，校長並無發表該篇論文之動機與必要。另任何兩岸學術交流活動，如國籍加上中國二字，校長立場一定嚴加要求更正，否則取消合作。所謂自稱中國安徽人一事，校長並不知情。

校方強調，校長10多年前學術交流，皆比照政府機關規定而行，然當時對岸交流一些小動作無法掌握，故已減少與中國大陸學術合作，只是沒想到，會在此時被提出大做文章。

教育部 國科會 論文

延伸閱讀

台師大首度向外校借將任副校長 中大楊鎮華助轉型

校園危機 彰化校長3取1 「超好考」

中央大學「扎根：李新民校長與中央大學」新書發表

台南陽明工商傳停招 校產捐南藝大

相關新聞

中科大校長遭報論文一稿兩投撈中國補助？ 校方駁斥子虛烏有

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

廣角鏡／跨7國見學 培養技職行動力

ＡＩ時代來臨，更需要跨文化交流養分，新北市教育局宣布，啟動二○二六技職國際見學計畫，即日起至十二月推出七大跨國方案，前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計有一百五十個名額，開放國中至技高學生參與，透過實地交流與產業接軌，培養「帶得走、走得遠」的國際移動力。

雲科大俄羅斯國際發明展大放異彩 奪5金1特別獎獲獎率百分百

在莫斯科Amber Plaza展覽中心舉行的2026年俄羅斯阿基米德國際發明展，共有來自伊朗、沙烏地阿拉伯、越南、柬埔寨、塞爾維亞等24個國家超過500件創新發明作品同場競技，雲林科技大學5件作品參展，榮獲5面金獎及1面特別獎，獲獎率達百分百。

搶攻AI數位娛樂先機 崑山科大成立互樂系企業搶才先簽約

崑山科大經教育部核定，「資訊傳播系」與「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」新學年整併更名為「互動媒體與數位娛樂系」（簡稱互樂系）。校方今天在電子競技暨娛樂技術中心舉行「互動媒體與數位娛樂系成立大會暨國際動畫大師論壇」。

超強！公東高工餐飲科學生西餐丙級100%拿證照

台東私立公東高工餐飲技術科再創佳績！近日西餐烹調丙級檢定考試中，該科全體學生以100%通過率成功考取證照，展現扎實廚藝與專業素養。這份成就來自平時課堂與寒假期間的勤奮練習，以及老師悉心指導的成果。

基隆國中技藝競賽11職群314人競技 設計職群爆疏失將重考學科

114學年度國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技，採筆試及術科進行。但其中「設計職群」筆試題目未自題庫中命題，未符設計職群競賽實施辦法，市府確認有疏失，決定24日設計職群重考學科，牽涉9所學校24名學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。