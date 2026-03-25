快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

空中經濟競爭力！大甲高工無人機中心搶占科技先機

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供
「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供

隨著俄烏與波灣戰爭中無人機的廣泛運用，全球見證「不對稱作戰」的革命性影響；然而，無人機的潛力正全面滲透到城市治理、產業升級與日常生活中，形成龐大的「低空經濟」浪潮；往大甲高工在市議員施志昌積極爭取基層教育扎根計畫下，「台中市無人機科技教育學習中心」建置進度，目前已達65%，正進行最後的設備調校與空間裝修，預計於今年5月底正式完工驗收。

大甲高工指出，無人機已是一項跨領域的戰略技術，從最初的影視攝影與大型活動展演，到現在的基礎設施巡檢（如高壓電塔、橋樑底部）、緊急救護（運送醫療物資），甚至是結合 AI 的精準農業（病蟲害監測與精準噴灑），應用範圍極其廣泛。

無人機技術已廣泛應用於高科技產業、基礎工程、農業、影視、國防軍工等領域，是全球競爭的戰略重點，從校方未來初步目標，是培育學生取得民航局無人機證照，成為產業即戰力；目前無人機電腦教室已完工，並有21套高效能電腦與VR設備供學生使用，大甲高工無人機中心預計5月初完成琺瑯黑板安裝，5月底正式驗收，屆時將成為台中市無人機科技教育的重要搖籃；無人機社團亦已進駐練習，發展出如「無人機足球」等趣味課程。

施志昌強調，這不只是教學生「玩飛機」，而是在培養未來「低空經濟」所需的系統整合與 AI 飛行工程師；自質詢期間便持續追蹤此計畫未來他將持續向市府爭取設備補助與課程經費，增設包含教學電腦硬體、空間裝修及 OA 系統等，供甲工學子最頂尖的學習環境，提升台灣在全球產業的競爭力。

針對校方反映海線地區因季節風強大，亟需改善室內空間以維持訓練品質，以及後續考照設備需求等，施志昌也承諾會納入後續爭取重點，致力打造一個不受天氣影響的完善訓練環境。

「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供
「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供

「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供
「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供

緊急救護 基礎設施 民航局

延伸閱讀

鄭麗君：無人機預算若延宕 恐衝擊國防韌性與供應鏈地位

神基發表強固型無人機控制解決方案 搶攻國防、公安商機

智慧機械育才聯盟成軍 虎科大攜手台中精機與18校結盟

鄭麗君：無人機預算關乎民主供應鏈布局　盼立院速審

相關新聞

中科大校長遭報論文一稿兩投撈中國補助？ 校方駁斥子虛烏有

國立台中科技大學校長陳同孝遭爆料與洪姓台灣學者、周姓中國博士生共同掛名論文，一稿二投，在台灣與中國分別申請補助，甚至發表文章時自稱中國人，矮化國格。校方澄清，校長遭有心人士抹紅，企圖混淆視聽，相當不可取，校長如有所指不法情事，早遭教育部及公部門調查撤職。

廣角鏡／跨7國見學 培養技職行動力

ＡＩ時代來臨，更需要跨文化交流養分，新北市教育局宣布，啟動二○二六技職國際見學計畫，即日起至十二月推出七大跨國方案，前往日本、美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計有一百五十個名額，開放國中至技高學生參與，透過實地交流與產業接軌，培養「帶得走、走得遠」的國際移動力。

雲科大俄羅斯國際發明展大放異彩 奪5金1特別獎獲獎率百分百

在莫斯科Amber Plaza展覽中心舉行的2026年俄羅斯阿基米德國際發明展，共有來自伊朗、沙烏地阿拉伯、越南、柬埔寨、塞爾維亞等24個國家超過500件創新發明作品同場競技，雲林科技大學5件作品參展，榮獲5面金獎及1面特別獎，獲獎率達百分百。

搶攻AI數位娛樂先機 崑山科大成立互樂系企業搶才先簽約

崑山科大經教育部核定，「資訊傳播系」與「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」新學年整併更名為「互動媒體與數位娛樂系」（簡稱互樂系）。校方今天在電子競技暨娛樂技術中心舉行「互動媒體與數位娛樂系成立大會暨國際動畫大師論壇」。

超強！公東高工餐飲科學生西餐丙級100%拿證照

台東私立公東高工餐飲技術科再創佳績！近日西餐烹調丙級檢定考試中，該科全體學生以100%通過率成功考取證照，展現扎實廚藝與專業素養。這份成就來自平時課堂與寒假期間的勤奮練習，以及老師悉心指導的成果。

基隆國中技藝競賽11職群314人競技 設計職群爆疏失將重考學科

114學年度國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技，採筆試及術科進行。但其中「設計職群」筆試題目未自題庫中命題，未符設計職群競賽實施辦法，市府確認有疏失，決定24日設計職群重考學科，牽涉9所學校24名學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。