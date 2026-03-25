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跨7國見學 培養技職行動力

聯合報／ 記者張策
圖／新北市教育局提供
圖／新北市教育局提供

ＡＩ時代來臨，更需要跨文化交流養分，新北市教育局宣布，啟動二○二六技職國際見學計畫，即日起至十二月推出七大跨國方案，前往日本美國、荷蘭、比利時及法國等地，預計有一百五十個名額，開放國中至技高學生參與，透過實地交流與產業接軌，培養「帶得走、走得遠」的國際移動力。

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