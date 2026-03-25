跨7國見學 培養技職行動力

114學年度國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技，採筆試及術科進行。但其中「設計職群」筆試題目未自題庫中命題，未符設計職群競賽實施辦法，市府確認有疏失，決定24日設計職群重考學科，牽涉9所學校24名學生。

2026-03-18 20:24