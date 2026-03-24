盧森堡師生來台與澎湖海事學校交流 深化國際教育

盧森堡國際學校沃邦中學師生今天抵達澎湖，與澎湖高級海事水產職業學校進行互動，開啟國際教育交流、拓展學生全球視野，展現澎湖海事推動國際教育的用心與成果。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，盧森堡位於歐洲內陸，學生平時較少接觸海洋活動，對於此次造訪澎湖海島城市，充滿期待。在為期4天的交流活動中，結合海洋特色與技職專業，從校園體驗、專業課程到文化探索都有，讓來訪盧森堡沃邦中學師生在短時間內，深度認識澎湖，體驗澎湖特色美食與人文風情。

澎湖海事職校今天除安排校園導覽，認識學校外，最特別是提供SUP立槳的水上體驗活動，來自歐洲內陸的師生在澎湖海事師生的協助下，在馬公觀音亭園區海域操划，感覺新鮮好奇。學生對有機會接近清澈見底的海洋，更是讚不絕口，為國際交流留下最美好的回憶。

為期4天的國際教育交流中，澎湖海事職校還安排水草植栽、水產加工、汽車基礎檢修、異國料理實作、金工與電銲技術等入班學習與專業課程體驗，以及澎湖自然與海洋文化之旅，讓國際學校師生深入了解澎湖豐富的地質景觀與海洋生態。

澎湖海事強調，國際教育不僅是語言學習，更是文化理解與實作能力的整合展現，未來將持續深化與國際學校的合作交流，打造更多元的學習平台，讓學生在地就能接軌國際，培育具備全球移動力與競爭力的人才，並讓世界看見澎湖的教育特色與海洋魅力。

盧森堡國際學校沃邦中學師生24日抵達澎湖展開交流活動，由於盧森堡位於歐洲內陸，學生平時較少接觸海洋活動，澎湖高級海事水產職業學校特別安排SUP立槳體驗，為雙方交流留下美好回憶。中央社