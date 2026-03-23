吳鳳科大啟用全台第357間靜思書軒 成為西部首座大專院校人文據點
吳鳳科技大學今天舉行「靜思閱讀書軒」啟用典禮，這座書軒是全台第357間，更是西部首間進駐大專院校的據點。現場在學生優美的舞蹈與音樂聲中揭開序幕，為校園增添濃厚的人文氣息。校長蔡宏榮表示，在AI數位時代，大學教育除強化實務技能，更須重視心靈韌性，透過科技與人文融合，讓學習轉化為深刻的人格養成。
啟用儀式由吳鳳科大董事長胡宗鑫、校長蔡宏榮，以及信義企業集團創辦人周俊吉、靜思書軒營運長蔡青兒、嘉義縣政府教育處科長許瑋珊等人共同揭牌。書軒內陳列500多名精選勵志好書，並選用慈濟研發的環保福慧桌椅與塑木櫃，空間設計簡約且溫馨，為師生構築一處沉澱心靈的避風港。
身為嘉義子弟的周俊吉，基於「閱讀改變命運」的信念長期投身公益，並認養嘉義縣市多所學校。周俊吉分享，童年的書香歲月是日後創業的養分，閱讀不僅能開拓視野，更能培養獨立思考能力，期許書軒成為師生的「心靈視窗」。
蔡青兒提到，每一間書軒都是眾人愛心的匯聚，書軒不只是書庫，更是弘揚生命智慧的平台，期望讓善的種子在高等教育沃土中發芽。
吳鳳科大表示，這座書軒未來不僅是校內師生的學習據點，也將發揮「社區客廳」功能，推動藝文交流。校方期盼這座西部大專首座據點能成為嘉義人文新地標，讓學生在書香與人文香中，培育出具備共好精神的人才。
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