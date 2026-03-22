雲科大俄羅斯國際發明展大放異彩 奪5金1特別獎獲獎率百分百

在莫斯科Amber Plaza展覽中心舉行的2026年俄羅斯阿基米德國際發明展，共有來自伊朗、沙烏地阿拉伯、越南、柬埔寨、塞爾維亞等24個國家超過500件創新發明作品同場競技，雲林科技大學5件作品參展，榮獲5面金獎及1面特別獎，獲獎率達百分百。

化學工程與材料工程系教授粘譽薰團隊，研發含可見光響應型CuWO₄ /TiO₂ /Coconut Shell Biochar光觸媒之靜電紡絲纖維膜，突破傳統二氧化鈦僅能吸收紫外光的限制，使其在自然光下具備強大氧化還原力。

同時透過靜電紡絲技術將觸媒與高分子結合製成「三明治結構」納米纖維膜。此設計結合椰殼生物碳的高比表面積，實現「先吸附富集、後光催化降解」機制，不僅顯著提升淨水效率，更解決粉末觸媒難以回收與二次污染的痛點，為低耗能水處理提供具實務價值的全新方案，獲得金獎。

該團隊另透過靜電紡絲原位自組裝g-C3N4-TiO2異質結構奈米纖維以實現高效率染料敏化太陽能電池，將此新型光陽極運用染料敏化太陽能電池中，於低光照強度下進行光伏發電，也榮獲金獎及特別獎。

電子工程系教授許智傑團隊，研發具大記憶視窗與高資料保存能力的氧化鉿鋯電阻式記憶體元件，成功製備了高性能的Cu/HZO/n⁺-Si記憶體元件。作為三元材料的HZO具有高介電常數，能有效降低漏電流並擁有較大的元件記憶視窗。藉由優異的可調性，改變電阻轉換層厚度與氧空缺濃度，實現了高達105的記憶視窗，且具備優異的資料保存能力，為RRAM的發展提供參考數據與新穎性，獲得金獎。

電機工程系助理教授陳靜茹團隊研發SMART-SWEEP具動態道路權重分級的智慧道路清掃最佳化系統，針對城市清潔痛點，開發基於「髒污權重」的動態排程演算法。突破傳統齊頭式清掃，依區域落塵量（如工業區與住宅區）設定高低頻作業權重，並整合取水點規畫，大幅降低無效里程。系統具備Web-GIS視覺化模擬平台，管理者可預覽動態軌跡、檢核衝突，並一鍵生成KML導航檔供司機使用。實證顯示能將空跑率大幅地降低，實現數據驅動的精準治理，顯著提升調度彈性與燃油效益，獲得金獎。

電子工程系陳錫釗教授團隊，研發用於多巴胺檢測的感測電極，提供一種用於快速檢測多巴胺濃度的感測電極，導電基板具有導電薄膜，薄膜上區分為連接區與感測區，藉由奈米粒子的侷域表面電漿修飾磁性鐵基金屬有機框架MIL 101(Fe)提升感測能力。本發明可作為對多巴胺進行高靈敏度且快速的電化學檢測，獲得金獎。

雲科大團隊參加俄羅斯阿基米德國際發明展，五件作品一舉拿下五金及特別獎，獲獎率百分百。圖／雲科大提供

SMART-SWEEP具動態道路權重分級之智慧道路清掃最佳化系統，榮獲金獎。圖／雲科大提供

I-V characteristics of the RRAM-具大記憶視窗與高資料保存能力之氧化鉿鋯電阻式記憶體元件，榮獲國際發明展金獎。圖／雲科大提供