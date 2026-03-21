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智慧機械育才聯盟成軍 虎科大攜手台中精機與18校結盟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大攜手台中精機、中彰投分署與18技職校院，成立智慧機械育才聯盟。記者蔡維斌／翻攝
虎科大攜手台中精機、中彰投分署與18技職校院，成立智慧機械育才聯盟。記者蔡維斌／翻攝

因應全球製造業加速邁向智慧化與高階化，台灣精密機械產業人才需求高，雲林縣虎尾科技大學攜手台中精機廠及勞動力發展署中彰投分署，聯合全台18所技職校院成立策略聯盟，共同推動精密加工與智慧製造相關技術人才培育。

這項產官學結盟昨由虎科大校長張信良、台中精機董事長黃明和及中彰投分署長劉秀貞，與各校代表共同簽署，張信良表示，AI雖快速發展，但未來具備實務技術能力的專業人才仍不易被取代，技職體系將成為支撐產業發展的重要關鍵。

他說，以工具機產業為例，企業雖具備先進設備與製造技術，但在實際應用端仍普遍面臨「設備到位、人才難尋」的困境，仍有賴技職教育結合展業資源，共同培育關鍵技術應用人才。

虎科大自2022年即與台中精機展結盟合作，透過多軸機技能競賽，培養學生實務能力。隨著產業對高階技術人才需求持續升高，這次聯盟以虎科大為核心母艦，進一步聯合勞動部中彰投分署及多所具備多軸機設備的技職校院，正式將合作層級由點擴為面，串聯全國從北到南18所技術型高中與科技大學，建構完整的技職人才垂直整合生態系。

黃明和表示，多軸加工已是產業發展趨勢，但人才培育仍未跟上發展速度。本次合作期程至117年，未來將持續辦理競賽，作為培育多軸加工技術人才的重要平台。中彰投分署提供場地與訓練資源支持，台中精機將持續投入設備、師資與就業機會，強化產學訓合作鏈結。

劉秀貞也表示，面對產業快速變動與全球供應鏈重組，政府與學界亦需緊貼產業發展脈動，持續調整人才培育方向與應變能力，尤其新時代人才除專業技術外，更需具備態度、團隊合作及即時應變能力，相關培育工作須由政府、產業與學界共同投入。未來分署將持續投入設備與訓練資源，透過資源共享促進多軸加工技術擴散，提升整體產業技術能量。

這次聯盟集結台科大、雲科大、勤益科大等7所指標性技職院校及北中南各地區具備實作能量的高工職，含括松山工農、臺中高工、秀水高工、屏東高工等11所技術型高中。聯盟核心目標在於解決智慧機械與精密加工產業對於「CNC多軸加工」、「精密製造」及「系統整合」等關鍵技術人才的渴求，透過課程共構與設備共享，讓學生在校可接觸產業一線技術，實現「畢業即戰力」的育才策略。

「115年台中精機盃CNC多軸機技能競賽」將於5月23日、24日在中彰投分署舉行。

虎科大校長張信良（中）、台中精機董事長黃明和（左）及中彰投分署長劉秀貞（右）與各校代表共同簽署合作意向書，攜手推動智慧機械與精密製造人才培育。記者蔡維斌／翻攝
虎科大校長張信良（中）、台中精機董事長黃明和（左）及中彰投分署長劉秀貞（右）與各校代表共同簽署合作意向書，攜手推動智慧機械與精密製造人才培育。記者蔡維斌／翻攝

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