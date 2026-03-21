台科大喜迎51周年慶 奧運桌球名將陳思羽勉學子：站上起跑線就贏

台灣科技大學迎來創校51周年，今（21）日舉辦校慶運動會暨園遊會，開幕典禮特別邀請四度代表台灣征戰奧運的桌球名將陳思羽擔任嘉賓，長年活躍於賽場的陳思羽，以俐落球風與堅韌的意志聞名，曾多次在國際賽事中為台灣爭取佳績。

她以輕鬆且具感染力的方式向在場學生提出三點勉勵：首先，不必過度在意姿勢是否完美，「因為只要站上起跑線，就已經贏過躺在宿舍滑手機的自己」；其次，不必執著於獎牌顏色，因為運動也是情緒的抒發，課業壓力與生活挫折都能透過揮灑汗水得到釋放；她最後鼓勵學生在比賽中為隊友大聲吶喊，強調團隊支持與這樣的熱血時刻，是最珍貴且難以取代的回憶。

今年運動會在賽事中導入國際認證電子計分系統，提升賽事紀錄的準確度與效率，讓參與競賽的學生能在更專業的環境中展現實力。同時全面推動無紙化作業，特別架設電子看板與數位平台進行宣傳與資訊公告，賽事成績也即時上傳至雲端平台供查詢，不僅提升資訊流通效率，也落實節能減碳、減少紙張浪費的綠色賽事理念。

台科大校長顏家鈺表示，現今AI快速發展，學校正積極與產業深化合作，目前已有多家企業提供資源支持教學與設備升級，他強調，「我們會讓同學都有好的裝備去面對未來」。他也指出，台科大學生一向樸實努力，具備良好的學習態度，也期待大家在運動會中發揮運動精神，把握機會鍛鍊身心，以更充沛的能量迎接未來挑戰。

校慶活動中特別舉行傑出校友表揚典禮，表彰在產業與社會表現卓越的校友。今年獲表揚的傑出校友包括筑波科技董事長許深福、惠民實業董事長吳萬益、東豐科技董事長閔全以及喬翰金屬董事長蔡碧桐。四位校友在各自專業領域深耕多年，帶領企業持續創新發展，並以實際行動回饋社會，展現臺科大校友在產業界的重要影響力。

除了運動競賽與表揚典禮外，學生社團也透過園遊會形式共襄盛舉。今年園遊會共設置54個攤位，結合特色美食、趣味遊戲與社團展示，讓整個校園充滿熱鬧氣氛。

台科大也於14日在寶藏巖水岸廣場舉辦校慶路跑活動，活動吸引超過一千位教職員、學生及校友熱情參與，特別的是，今年路跑各組前三名的獎牌是使用「緬甸花梨木（大果紫檀）」製作，在緬甸文化中象徵平安與富貴，也為本次路跑活動增添更多紀念意義。

透過運動會、路跑與園遊會等一系列活動，台科大不僅展現重視體育與健康生活的校園文化，也結合永續理念與社團創意，打造充滿朝氣與凝聚力的校園慶典。在迎向創校51周年的重要時刻，學校也期盼透過校慶活動凝聚師生與校友情感，延續臺科大「精誠」精神，共同在教學、研究與產學合作等領域不斷精進發展。

台科大校慶運動會。 圖／台科大提供

台科大校慶園遊會，學生展現課業之外的創意。圖／台科大提供