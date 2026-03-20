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搶攻AI數位娛樂先機 崑山科大成立互樂系企業搶才先簽約

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

崑山科大經教育部核定，「資訊傳播系」與「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」新學年整併更名為「互動媒體與數位娛樂系」（簡稱互樂系）。校方今天在電子競技暨娛樂技術中心舉行「互動媒體與數位娛樂系成立大會暨國際動畫大師論壇」。

校方表示，這是為因應數位科技與產業發展趨勢，宣示新系發展藍圖，邀請產業界高階主管、高中職校長及科主任及優秀系友共襄盛舉，見證新系成立重要時刻。並邀日本動漫大師小幡公春蒞校交流，為活動增添國際亮點。

會中有10家企業代表與互樂系簽訂合作意願書（MOU），將在人才培育、研發合作、產品開發及行銷推廣等面向深度合作，攜手打造完整產學鏈結體系。

現場另展示「AI互動塗鴉系統」、「虛實整合互動展示窗」及「擬真虛擬賽車系統」等教學設備，提供與會人員實地體驗，展現學校教學資源與實作能量。

論壇中各產業高階主管分享數位娛樂、AI內容生成及數位行銷等新趨勢，指出未來產業更重視「技術整合能力」與「創意商業化能力」，企業亟需具備跨域整合能力的人才。

互樂系表示，系上設備堪稱全國之最，包括 XR（VR/AR/MR）虛擬實境開發系統、元宇宙虛擬人AI影像式動作捕捉系統等，而最受矚目的莫過校方聘任日本動漫界大師、amps 國際動漫學院副學院長小幡公春，以及「金田一少年事件簿」原畫師淺井香任講座教授。

校方說，在這些大師帶領下，學生直接學習最純正日系動漫畫技術與遊戲開發邏輯，透過「互動敘事」與「沉浸體驗設計」等精華課程，在校期間就能利用AI技術參與製作互動媒體、電競轉播、虛擬製作等領域內容，成為未來新媒體與遊戲產業爭相網羅對象。

崑大副校長侯順雄表示，整併後的「互動媒體與數位娛樂系」正回應「技術、創意、商業」三方融合的產業需求，且具備三大核心優勢，包括跨域整合教學體系、導入生成式AI與智慧應用課程，深化產學合作實務導向培育模式。課程設計融合資訊技術、創意設計、AI應用與數位行銷，培養學生數位技術與AI素養、創意設計與AI輔助創作、行銷與數據分析與產業實務整合等多面向能力。

互樂系籌備主任張世熙稱，整併是組織調整更是教育理念與人才培育模式全面升級。數位娛樂產業已結合AI技術、數據分析、創意設計與商業策略整合型發展，新系將培養具備整合能力與創新思維關鍵人才，學生在校即能累積實務經驗與作品成果，強化升學與就業競爭力，培育數位內容與電競人才。

搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

崑科大成立互樂系，邀請日本動漫大師小幡公春（左）展示作品與師生交流。圖／校方提供
崑科大成立互樂系，邀請日本動漫大師小幡公春（左）展示作品與師生交流。圖／校方提供

搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

崑科大成立互樂系，邀請日本動漫大師小幡公春（左）展示作品與師生交流。圖／校方提供
崑科大成立互樂系，邀請日本動漫大師小幡公春（左）展示作品與師生交流。圖／校方提供

搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供
搶攻AI數位娛樂先機，崑科大成立互樂系企業搶才先簽約。圖／校方提供

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