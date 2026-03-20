超強！公東高工餐飲科學生西餐丙級100%拿證照

台東私立公東高工餐飲技術科再創佳績！近日西餐烹調丙級檢定考試中，該科全體學生以100%通過率成功考取證照，展現扎實廚藝與專業素養。這份成就來自平時課堂與寒假期間的勤奮練習，以及老師悉心指導的成果。

指導老師江悅瑩指出，這次考試難度不低，提組內容包括鬆餅、菠菜麵疙瘩與羅宋牛肉、經典法式洋蔥湯以及海鮮沙拉，考驗學生的食材處理、烹飪技巧與時間管理能力，「學生們能在限定時間內完成所有料理，實屬不易。」

學生顏子晉表示「考試讓我學到的不只是廚藝，還有時間安排和壓力應對。我很感謝老師的指導以及同學間的互相支持，讓我們能共同克服挑戰」。首次接觸西餐料理的沈鴻銘分享「從食材處理到擺盤都很講究，透過實作，學會耐心與精準，也對西餐文化有更深認識」。

實習主任周敏琪讚賞學生表現，強調高通過率是學生努力與學校教育質量的雙重展現，也激勵學生持續追求卓越。校長李恭榮補充「學生取得餐飲丙級證照，不僅提升個人競爭力，也展現學校的教育成果。未來我們將持續提供優質資源，協助學生在職涯上取得更大成功」。

公東餐飲技術科課程涵蓋西餐、中餐、烘焙麵包與西點、蛋糕裝飾、飲料調製與餐飲服務等，並與國立高雄餐旅大學建立交流管道，為學生提供完整實務訓練與高層次學習資源，協助學生在餐飲領域累積專業實力與職涯競爭力。

台東私立公東高工餐飲技術科再創佳績！近日西餐烹調丙級檢定考試中，該科全體學生以100%通過率成功考取證照。圖／公東高工提供