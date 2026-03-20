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四技申請報名開跑 7484名額、每人至多填6志願
115學年四技申請入學有58校參與招生，提供7484個名額，比114學年略減；四技申請即日起受理網路報名，每人至多可申請6個志願，3月31日公告第1階段篩選結果。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，凡要參加115學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生的申請生，須先參加大學入學考試中心舉辦的115學年度學科能力測驗；四技申請入學包含第1階段篩選和第2階段複試。
四技申請一律採網路報名，應屆高中畢業生由學校於3月19日上午10時至3月24日下午5時辦理集體報名，非應屆高中畢業生於3月19日上午10時至3月25日下午5時採網路個別報名。
申請生每人可申請至多6個志願，每個志願報名費為新台幣100元，低收入戶申請生免報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。
技專校院招生委員會聯合會表示，四技申請入學第1階段篩選結果將於3月31日上午10時起公告，通過篩選的申請生，仍須於5月14日至26日期間參加各科技校院的第2階段複試。
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