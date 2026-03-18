基隆國中技藝競賽11職群314人競技 設計職群爆疏失將重考學科

114學年度國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技，採筆試及術科進行。但其中「設計職群」筆試題目未自題庫中命題，未符設計職群競賽實施辦法，市府確認有疏失，決定24日設計職群重考學科，牽涉9所學校24名學生。

競賽項目包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群，314名選手參加，競賽成績表現優異的學生，可透過技藝優良學生甄審入學或選讀實用技能學程繼續往技職教育的升學道路前進，優勝學生5月28日頒獎。

醫護職群主題「護理基本工作」，包括生命徵象測量、高齡者溝通及活動安全等，讓孩子們可以透過親身體會和雙手實作，體會如何照顧與看護家中的高齡長者。

百福國中陳姓學生表示，因為家中有爺爺、奶奶，所以參加醫護職群的技藝班，在過程中學到了與長輩溝通和表達方式和高齡者活動安全照護，學到這些知識相當實用。

德育護理健康學院組長鄭俊冠表示，國中技藝競賽讓技藝班國三學生有發揮所學的舞台，協助辦理各項國中、國小技藝教育課程，同時希望將技職教育在地特色化。

教育處處長徐嬿立說，辦理國中技藝競賽主要目的是讓學生能夠在這個技職舞臺上發揮所長、盡展所學；本市從國小區域職業試探中心銜接到國中生涯發展與技藝教育階段，持續推動技職教育向下扎根政策，

但有學生反映設計職群筆試題目未自題庫中命題，未符設計職群競賽實施辦法。市府查證屬實，為確保學生權益及競賽公平性，將24日重新辦理設計職群學科競賽，其他職群都不受影響。市府將督促競賽承辦學校健全校內命審題機制，避免類似情事再度發生，以維學生權益。

國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技。圖／教育處提供

國中技藝競賽17日在百福國中等5校登場，包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群共314名選手同場競技。圖／教育處提供