搶救智慧機械人才荒 虎科大串聯18校建培育鏈

面對全球製造業高階化浪潮與少子化的人才乾渴，台灣精密機械產業迎來關鍵轉型期，虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」，建立從校園到廠區的「一條龍」人才鏈。

簽約儀式由虎科大校長張信良、台中精機董事長黃明和、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞共同主持，聯盟成員涵蓋台科大、雲科大、勤益科大等技專校院，以及多所技術型高中職，盼整合教學資源，強化產學合作，提升產業韌性。

張信良指出，AI時代下CNC技術與多軸加工應用愈發關鍵，聯盟將聚焦「精密製造」、「多軸加工」與「系統整合」等核心能力，解決產業對高階技術人才的渴求。

他指出，虎科大早於2022年即與台中精機合作，透過技能競賽培育學生實務能力，此次進一步擴大合作版圖，從單點合作提升為跨校聯盟，強化整體人才供給。

黃明和提到，面對可能的關稅障礙狀況，最重要是產業轉型與升級，只要產品、技術方面夠好，就可讓客戶願意承擔關稅，面對少子化與AI浪潮，產業更需具備智慧機械整合能力的人才，多軸加工是基礎核心，透過產官學合作與競賽培訓，可望培養更多高階技術人才。

劉秀貞表示，機械產業是中部地區的重中之重，尤其是多軸機技術的普及，不僅有助於整體產業鏈升級，對勞工而言，掌握高階技術更是「加薪」的保證。

虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」。記者陳雅玲／攝影

虎科大校長張信良（中）、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和今與各校代表簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。記者陳雅玲／攝影