快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

搶救智慧機械人才荒 虎科大串聯18校建培育鏈

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎科大校長張信良（中）、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和今與各校代表簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。記者陳雅玲／攝影
虎科大校長張信良（中）、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和今與各校代表簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。記者陳雅玲／攝影

面對全球製造業高階化浪潮與少子化的人才乾渴，台灣精密機械產業迎來關鍵轉型期，虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」，建立從校園到廠區的「一條龍」人才鏈。

簽約儀式由虎科大校長張信良、台中精機董事長黃明和、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞共同主持，聯盟成員涵蓋台科大、雲科大、勤益科大等技專校院，以及多所技術型高中職，盼整合教學資源，強化產學合作，提升產業韌性。

張信良指出，AI時代下CNC技術與多軸加工應用愈發關鍵，聯盟將聚焦「精密製造」、「多軸加工」與「系統整合」等核心能力，解決產業對高階技術人才的渴求。

他指出，虎科大早於2022年即與台中精機合作，透過技能競賽培育學生實務能力，此次進一步擴大合作版圖，從單點合作提升為跨校聯盟，強化整體人才供給。

黃明和提到，面對可能的關稅障礙狀況，最重要是產業轉型與升級，只要產品、技術方面夠好，就可讓客戶願意承擔關稅，面對少子化與AI浪潮，產業更需具備智慧機械整合能力的人才，多軸加工是基礎核心，透過產官學合作與競賽培訓，可望培養更多高階技術人才。

劉秀貞表示，機械產業是中部地區的重中之重，尤其是多軸機技術的普及，不僅有助於整體產業鏈升級，對勞工而言，掌握高階技術更是「加薪」的保證。

虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」。記者陳雅玲／攝影
虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」。記者陳雅玲／攝影

虎科大校長張信良（中）、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和今與各校代表簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。記者陳雅玲／攝影
虎科大校長張信良（中）、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）、台中精機董事長黃明和今與各校代表簽署智慧機械育才聯盟合作意向書。記者陳雅玲／攝影

台科大 智慧機械 產學合作

相關新聞

搶救智慧機械人才荒 虎科大串聯18校建培育鏈

面對全球製造業高階化浪潮與少子化的人才乾渴，台灣精密機械產業迎來關鍵轉型期，虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」，建立從校園到廠區的「一條龍」人才鏈。

全國技能北區競賽銲接職類 世紀綠能工商選手加強備戰

全國技能競賽分區賽23日登場，北、中、南三區同步舉行。北區在勞動力發展署桃竹苗分署等9個場地，分青少年、青年組合計66職類，1462名選手競技。桃竹苗分署派出417名菁英參賽，銲接職類由分署與世紀綠能工商培訓的選手趙𤰳（ㄐㄧㄥˇ)錙代表出戰，全力爭取晉級全國賽。

台南陽明工商傳停招 校產捐南藝大

位於台南官田、有逾六十年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫今年八月起停止招生，所有學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，將成為高中職校產捐贈公立大學的首例。

老字號陽明工商傳停招校產捐台南藝大 學生：是好事

台南官田創校64年的私立陽明工商，因少子化招生不易，校方規畫今年8月起停止招生，所有學生畢業後、校產捐贈同在官田，距離僅6公里的台南藝術大學。若成真將是高中職校產捐公立大學首例。

首例！逾60年私立陽明工商115學年停招 校產擬捐國立南藝大

位於台南官田、已有逾60年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫於115學年度起停招，該校將在學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，成為全國首例高中職校產捐贈公立大學。

校園新鮮事／校友熟悉的旋律！屏東女中前紅綠燈 校歌伴行人過馬路

國立屏東女中位在屏東市鬧區，校門前仁愛路車多，容易發生車禍，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，行人要過馬路時按下按鈕，燈號會轉為綠燈並傳出屏東女中校歌，成為守護民眾過馬路的獨特方式，不少校友聽到熟悉的旋律後超驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。