搶救智慧機械人才荒 虎科大串聯18校建培育鏈
面對全球製造業高階化浪潮與少子化的人才乾渴，台灣精密機械產業迎來關鍵轉型期，虎尾科技大學為擴大育才規模，今攜手台中精機與勞動部，集結全台18所技職院校與技術型高中，簽約成為「智慧機械人才培育策略聯盟」，建立從校園到廠區的「一條龍」人才鏈。
簽約儀式由虎科大校長張信良、台中精機董事長黃明和、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞共同主持，聯盟成員涵蓋台科大、雲科大、勤益科大等技專校院，以及多所技術型高中職，盼整合教學資源，強化產學合作，提升產業韌性。
張信良指出，AI時代下CNC技術與多軸加工應用愈發關鍵，聯盟將聚焦「精密製造」、「多軸加工」與「系統整合」等核心能力，解決產業對高階技術人才的渴求。
他指出，虎科大早於2022年即與台中精機合作，透過技能競賽培育學生實務能力，此次進一步擴大合作版圖，從單點合作提升為跨校聯盟，強化整體人才供給。
黃明和提到，面對可能的關稅障礙狀況，最重要是產業轉型與升級，只要產品、技術方面夠好，就可讓客戶願意承擔關稅，面對少子化與AI浪潮，產業更需具備智慧機械整合能力的人才，多軸加工是基礎核心，透過產官學合作與競賽培訓，可望培養更多高階技術人才。
劉秀貞表示，機械產業是中部地區的重中之重，尤其是多軸機技術的普及，不僅有助於整體產業鏈升級，對勞工而言，掌握高階技術更是「加薪」的保證。
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