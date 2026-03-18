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沃亞科技捐微污染監測系統 助北科大監控潔淨室

中央社／ 台北18日電

沃亞科技公司捐贈市值約新台幣500萬元的「潔淨室16CH多點式微污染監測系統」給台北科技大學，可即時監控潔淨室中的微量污染物，提升潔淨室環境監測與驗證能力。

北科大今天舉行捐贈儀式，由沃亞科技股份有限公司捐贈北科大前瞻技術研究總部「潔淨室16CH多點式微污染監測系統」，這也是國內大專首度導入半導體先進製程化學濾網監測技術。

潔淨室是指透過嚴格控制空氣微粒、氣流與溫濕度，維持無塵生產環境，常用於半導體、生技醫療、精密光學等產業。

北科大校長任貽均表示，此次捐贈設備有助學校發展第三方公正驗證平台，支援半導體產業在先進製程品質管制與環境監測方面的檢驗需求，並強化北科大於半導體產業的研究量能，預估未來可帶動超過千萬的技術服務與產業效益，提升半導體產業在製程環境監測與品質管理的技術能量。

沃亞科技總經理郭一男為台北工專（北科大前身）校友，去年當選北科大傑出校友；郭一男長期投入半導體產業環境監測與分析儀器領域，帶領沃亞科技穩健發展，獲得經濟部「潛力中堅企業」肯定。

北科大提到，未來將結合相關課程與研究計畫，讓學生在實際設備環境中學習潔淨室環境監測與污染控制技術，深化學生對半導體產業技術需求的理解，培育具備實務能力的工程科技人才。

先進製程 北科大

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