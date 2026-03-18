全國技能北區競賽銲接職類 世紀綠能工商選手加強備戰

全國技能競賽分區賽23日登場，北、中、南三區同步舉行。北區在勞動力發展署桃竹苗分署等9個場地，分青少年、青年組合計66職類，1462名選手競技。桃竹苗分署派出417名菁英參賽，銲接職類由分署與世紀綠能工商培訓的選手趙𤰳（ㄐㄧㄥˇ)錙代表出戰，全力爭取晉級全國賽。

趙𤰳錙為世紀綠能工商機械科三年級學生，高一首次接觸銲接技術課程，產生濃厚的興趣，在老師鼓勵下決定參加技能競賽，去年新手參賽，雖未能晉級全國賽，但在分區賽中拿下第4名展現潛力。

為備戰今年分區賽，趙𤰳錙到桃竹苗分署接受1個月的培訓，強化操作速度與精準度。他記錄每次實作反覆檢視與修正，優化技術細節，在高強度訓練中穩步提升表現。

培訓老師簡傳恩針對重點項目「壓力容器」加強指導，讓趙𤰳錙的銲點兼具強度與精細度，並量身打造個人化操作流程；透過分署「技能扎根及推廣計畫」，邀請歷屆選手陪練與指導，協助熟悉試題並模擬臨場情境，力求在賽場上發揮最佳實力、再創佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部近年持續推廣技能競賽，讓社會看見技職價值，也鼓勵更多青年透過競賽發掘潛能、累積實力。

世紀綠能工商學生趙𤰳錙將參加全國技能競賽北區銲接職類。圖／勞動署桃竹苗分署提供