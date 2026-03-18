聽新聞
0:00 / 0:00

全國技能北區競賽銲接職類 世紀綠能工商選手加強備戰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃竹苗分署銲接職類培訓選手趙𤰳錙（右）在培訓老師簡傳恩（左）的訓練下，力拚分區賽佳績。圖／勞動署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署銲接職類培訓選手趙𤰳錙（右）在培訓老師簡傳恩（左）的訓練下，力拚分區賽佳績。圖／勞動署桃竹苗分署提供

全國技能競賽分區賽23日登場，北、中、南三區同步舉行。北區在勞動力發展署桃竹苗分署等9個場地，分青少年、青年組合計66職類，1462名選手競技。桃竹苗分署派出417名菁英參賽，銲接職類由分署與世紀綠能工商培訓的選手趙𤰳（ㄐㄧㄥˇ)錙代表出戰，全力爭取晉級全國賽。

趙𤰳錙為世紀綠能工商機械科三年級學生，高一首次接觸銲接技術課程，產生濃厚的興趣，在老師鼓勵下決定參加技能競賽，去年新手參賽，雖未能晉級全國賽，但在分區賽中拿下第4名展現潛力。

為備戰今年分區賽，趙𤰳錙到桃竹苗分署接受1個月的培訓，強化操作速度與精準度。他記錄每次實作反覆檢視與修正，優化技術細節，在高強度訓練中穩步提升表現。

培訓老師簡傳恩針對重點項目「壓力容器」加強指導，讓趙𤰳錙的銲點兼具強度與精細度，並量身打造個人化操作流程；透過分署「技能扎根及推廣計畫」，邀請歷屆選手陪練與指導，協助熟悉試題並模擬臨場情境，力求在賽場上發揮最佳實力、再創佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部近年持續推廣技能競賽，讓社會看見技職價值，也鼓勵更多青年透過競賽發掘潛能、累積實力。

世紀綠能工商學生趙𤰳錙將參加全國技能競賽北區銲接職類。圖／勞動署桃竹苗分署提供
世紀綠能工商學生趙𤰳錙將參加全國技能競賽北區銲接職類。圖／勞動署桃竹苗分署提供

綠能 全國技能競賽

延伸閱讀

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

新北技職培育鏈成形 全國技藝賽金手獎奪牌居冠

相關新聞

台南陽明工商傳停招 校產捐南藝大

位於台南官田、有逾六十年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫今年八月起停止招生，所有學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，將成為高中職校產捐贈公立大學的首例。

老字號陽明工商傳停招校產捐台南藝大 學生：是好事

台南官田創校64年的私立陽明工商，因少子化招生不易，校方規畫今年8月起停止招生，所有學生畢業後、校產捐贈同在官田，距離僅6公里的台南藝術大學。若成真將是高中職校產捐公立大學首例。

首例！逾60年私立陽明工商115學年停招 校產擬捐國立南藝大

位於台南官田、已有逾60年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫於115學年度起停招，該校將在學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，成為全國首例高中職校產捐贈公立大學。

校園新鮮事／校友熟悉的旋律！屏東女中前紅綠燈 校歌伴行人過馬路

國立屏東女中位在屏東市鬧區，校門前仁愛路車多，容易發生車禍，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，行人要過馬路時按下按鈕，燈號會轉為綠燈並傳出屏東女中校歌，成為守護民眾過馬路的獨特方式，不少校友聽到熟悉的旋律後超驚喜。

嶺東科大無人機基地啟動 產學合作培育新世代飛手

嶺東科技大學攜手產業夥伴建置無人機專業訓練場域，今天在寶文校區戶外運動場舉辦「遙控無人機飛手訓練展示」活動，透過產學合作導入專業設備與訓練機制，以靜態展示與動態飛行示範，展示無人機教學特色，朝向打造中部無人機人才培育基地邁進。

因應AI時代國中會考變革 雲林3所國立參加免試並增科技班

因應少子化、多元學習及產業需求，雲林區115學年度高中職免試入學有多項變革，有3所國立高中職首度參加免試，其中過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，今年再新增電子科，強化科技與智慧應用人才培育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。