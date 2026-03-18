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陽明工商傳停招 校產捐南藝大

聯合報／ 記者周宗禎李芯／連線報導
逾六十年歷史的陽明工商一一五學年度起停招，將在學生畢業後把校產捐給台南藝術大學。記者周宗禎／攝影
逾六十年歷史的陽明工商一一五學年度起停招，將在學生畢業後把校產捐給台南藝術大學。記者周宗禎／攝影

位於台南官田、有逾六十年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫今年八月起停止招生，所有學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，將成為高中職校產捐贈公立大學的首例。

陽明工商校長吳榮堂說，陽明工商並非教育部列管專案輔導學校，學校經營正常，只是希望讓校地有更好發展。校方與南藝大上月簽署合作備忘錄，陽明校區繼續供學子上課。有學生說，雖有點不捨，但讓南藝大接手也是好事。

南藝大則表示，音樂學系與中國音樂系有七年一貫制招收國中畢業生，計畫利用新校地設立傳統工藝、文化資產修復、音像修復等相關的七年一貫制，培養專業人才。

陽明工商規畫向教育部申請學校法人解散，校產捐台南藝術大學，若執行順利將是高中職校產捐贈公立大學首例。教育部則稱將協助現有一百名學生完成學業，保障廿名教職員的權益。

高教工會研究員陳柏謙指出，陽明工商既沒有在停招後逼學生轉學，對教職員來說也會有兩年多的緩衝期，最後校產清算完將回歸公共，目前看來值得成為高中職退場典範。

全教總理事長侯俊良提醒，既然陽明工商決定停招停辦，應盡快讓師生了解細節，讓師生安心面對後續不確定性。

文化資產 南藝大 私校 退場機制

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