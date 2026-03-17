老字號陽明工商傳停招校產捐台南藝大 學生：是好事
台南官田創校64年的私立陽明工商，因少子化招生不易，校方規畫今年8月起停止招生，所有學生畢業後、校產捐贈同在官田，距離僅6公里的台南藝術大學。若成真將是高中職校產捐公立大學首例。
陽明工商還有學生一年級32人、二年級28人、三年級40人共100人，教師職員20人。
三年級學生說，少子化嚴重招生這麼困難，有這樣的結果不意外，不過他今年要畢業了沒有任何影響。也有學生說，雖有點不捨，但讓台藝大接手這麼好的校園與設施也是不錯的好事。
還有校友稱，陽明校產捐贈要等兩年後才可能進行，南藝大要培養傳統工藝、文化資產修復專才，陽明有些孩子例如木工科有相關專長，畢業能就近升學台藝大，家長應該都能接受。
校長吳榮堂指出，近年私校多因少子化、學生來源減少經營不易，可以找到很好的去處，讓教育場所永續的延續下去，是最好的選擇。
吳榮堂強調，陽明並非教育部列管專案輔導學校，一切經營正常，只是希望讓校地有更好發展。與南藝大上月簽署合作備忘錄，陽明校區繼續供學子上課。校方一切依「私立學校法」規定「該怎麼做就怎麼做。」停招計畫目前還未接到教育部回覆，正確訊息待教育部統一宣布。
南藝大則表示，音樂學系與中國音樂系有七年一貫制招收國中畢業生，計畫利用新校地設立傳統工藝、文化資產修復、音像修復等相關的七年一貫制，培養專業人才。
陽明工商規畫向教育部申請學校法人解散，校產捐台藝術大，若執行順利將是高中職校產捐贈公立大學首例。教育部則稱將協助現有100名學生完成學業，保障20名教職員的權益。
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