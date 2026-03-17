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首例！逾60年私立陽明工商115學年停招 校產擬捐國立南藝大
位於台南官田、已有逾60年歷史的陽明工商，受到少子化影響，規畫於115學年度起停招，該校將在學生畢業後把校產捐給同樣位於官田的台南藝術大學，成為全國首例高中職校產捐贈公立大學。
陽明工商擬將校產捐給台南藝術大學，教育部表示，該校規畫自115學年度起停招，並等學生全數畢業後，辦理學校財團法人解散，賸餘財產並歸屬於台南藝術大學，目前因學校尚有學生，校產捐贈尚無進度。
依據教育部統計處114學年度統計，陽明工商現有學生一年級32人、二年級28人、三年級40人，共計100名學生、專任教師及職員共計20名。
教育部說，根據私立學校法規定，私立學校有辦學目的窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，學校法人應報經學校主管機關核定後停辦。
教育部進一步指出，若學校法人有符合捐助章程所定解散事由，得報經法人主管機關核定後解散，解散清算後賸餘財產歸屬，得依捐助章程之規定、歸屬於學校法人所在地之直轄市、縣（市），或經董事會決議，報經法人主管機關核定捐贈予公立學校、學校財團法人、辦理教育、文化、社會福利事業之財團法人。
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