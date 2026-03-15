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校園新鮮事／校友熟悉的旋律！屏東女中前紅綠燈 校歌伴行人過馬路
國立屏東女中位在屏東市鬧區，校門前仁愛路車多，容易發生車禍，學校歷時多年爭取在校門口設紅綠燈，平時閃黃燈，行人要過馬路時按下按鈕，燈號會轉為綠燈並傳出屏東女中校歌，成為守護民眾過馬路的獨特方式，不少校友聽到熟悉的旋律後超驚喜。
屏女校門前馬路上、下學尖峰時刻車流量大，學校二○二一年爭取在大門口設置紅綠燈，按下綠燈通行按鈕，會揚起屏女校歌旋律！
屏女音樂老師陳牧音說，屏女校歌曲風特別，前後段是二四拍的進行曲，中段是溫暖的三四拍。她說，校歌歌詞「巍巍女校兮歲月悠長、五育並進兮人人自強」，展現學校願景與對學生的期許。
屏女校歌由首任校長李志傳譜曲，他出身屏東縣萬丹鄉，熱愛音樂，自日本留學後回到屏東，在屏女前身的高雄州立屏東第一高等女學校任教，之後成為屏女首任校長，後調到台北，主管音樂行政，組織教師合唱團、教師管弦樂團，其中教師管弦樂團是現今台北市立交響樂團的前身，堪稱台灣重要的音樂教育家。
陳牧音提到，學校會在新生入學時教唱校歌，也會在重要場合演唱，這次在校門前利用交通號誌結合校歌的旋律，讓音樂與生活真正結合。
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