台電技術類獎學金甄選 台東工專6人錄取

台電高職技術類獎學金甄選，台東專科學校電機科6名學生錄取，不僅獲4萬元獎學金，完成養成班訓練並通過考核後，即可成台電正式僱用人員，達成「畢業即就業」的職涯目標。

「114學年度台灣電力公司高職技術類科獎學金」甄選，台東地區釋出8個名額，日前公布錄取名單，國立台東專科學校附設高職部電機科拿下6席，表現亮眼。

台東專科學校今天透過新聞稿表示，這次脫穎而出的6名優秀學生為電機科3年級的杜維恩、楊承豫、王竣德、張珈維、林怡仁與李俊頡。

6名學生除每人可獲得新台幣4萬元獎學金外，更在畢業前即獲得進入國營事業的機會，未來完成台電養成班訓練並通過考核後，即可成為正式僱用人員，達成「畢業即就業」的職涯目標。

台東專科學校表示，台電高職技術類獎學金甄選過程嚴謹，學生須通過學科筆試、體力測驗及術科測試，術科內容含電纜線剪線、剝線及壓接端子等實務操作。

為協助學生順利應試，電機科特別規劃系統性的「精兵輔導計畫」，從平日課程的理論基礎，到寒暑假及放學後的術科技能訓練，循序漸進地帶領學生強化專業能力與實務操作技巧。

指導老師黃盛業表示，這6名同學在準備過程中展現出高度毅力與專注力。例如杜維恩在校成績名列前茅，對於複雜的壓接技術更是不斷反覆練習直至熟練；楊承豫、王竣德與張珈維在模擬面試中展現穩健沉著的態度；林怡仁與李俊頡在術科操作上的細膩度，也獲得評審高度肯定。

附設高職部主任蘇秉玄表示，學校長期致力推動技職教育與產業接軌，希望讓台東子弟能在家鄉培養專業技能並穩定就業。台電提供的獎學金計畫，不僅是對學生專業能力的肯定，更為偏鄉學子提供穩定且具發展性的職涯機會。

未來這6名同學完成台電訓練後，將投入電力維護與服務工作，為台東地區電力供應與基礎建設貢獻心力，落實「在地培育、在地就業」的教育願景。

錄取學生楊承豫透過學表示，選擇就讀台東專科學校附設高職部電機科，是人生重要轉折點。在師長指導下，不僅考取多張專業證照，也學會在壓力中保持冷靜與專注。學校完善的實作設備與訓練，讓他們能在激烈競爭中脫穎而出。