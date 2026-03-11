快訊

嶺東科大無人機基地啟動 產學合作培育新世代飛手

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
嶺東科技大學攜手產業夥伴建置無人機專業訓練場域，今天在寶文校區戶外運動場舉辦「遙控無人機飛手訓練展示」活動。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學攜手產業夥伴建置無人機專業訓練場域，今天在寶文校區戶外運動場舉辦「遙控無人機飛手訓練展示」活動，透過產學合作導入專業設備與訓練機制，以靜態展示與動態飛行示範，展示無人機教學特色，朝向打造中部無人機人才培育基地邁進。

今天活動現場除展示多款無人機設備外，也由專業飛手進行飛行操作示範，進行標準飛行與操作訓練演示，呈現無人機在智慧交通監測、環境巡檢、影像拍攝等領域的應用情境。

嶺東科技大學表示，為打造完善訓練環境，學校利用寶文校區運動場空間規劃設置4座專供25公斤以下遙控無人機操作的專業訓練場地，並結合安全警示與專業設備，建立符合產業需求的飛行訓練場域，未來除可作為教學實作空間，也將支援證照訓練與相關培訓課程。

在人才培育方面，學校已取得多項政府培訓計畫，包括勞動部勞動力發展署中彰投分署「無人機飛行與影像應用專業培訓班」，課程時數達300小時，預計培訓30名學員；同時也承接台中市勞工局「遙控無人機操作證訓練班」，協助在職勞工取得專業證照。此外，學校也提供場地協助辦理退除役官兵無人機組裝與3D列印實務培訓課程，培養跨域技術能力，並拓展就業機會。

在場域建置過程中，學校積極導入產業資源，與多家企業合作推動無人機教育。車流科技有限公司擁有超過20年智慧交通經驗，協助規劃訓練場地並建置安全警示系統與空域申請作業；風和科技有限公司則提供無人機產業技術與設備支援，協助完成核心訓練場地規劃。

另台續有限公司更捐贈「無人機足球設備」，未來將運用於教學活動與科技體驗營，讓學生透過互動式應用，培養無人機操作與團隊合作能力；錦石企業有限公司以企業應用思維提供產業觀點與實務建議，協助學校建置訓練場域。

嶺東科大校長陳仁龍說，無人機已廣泛應用於智慧城市、交通監測、影像產業及公共安全等領域，未來對專業操作與技術人才的需求將持續增加。學校透過產學合作建置專業訓練場域，讓學生在校期間即可接觸接近產業現場的操作環境，提升實務能力與就業競爭力。

無人機 產學合作 訓練

