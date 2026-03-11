科技繁星招生2414個名額 考生至多填25志願

115學年度科技校院繁星計畫共50校、659個系（組）或學程參與招生，提供2414個名額，今天上午10時至18日下午5時受理網路報名，通過資格審查的考生至多可填25個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學的被推薦考生，須為各技（綜）高專業群科應屆畢業生，考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%內，且全程就讀同一學校，並通過所屬學校的校內遴選程序才可獲得推薦參加。

115學年度科技繁星計畫入學招生自今天上午10時至3月18日下午5時受理網路報名，考生完成報名後，應列印相關報名表件交由推薦學校核章，所有報名表件將由推薦學校統一收齊，並於3月19日前（以郵戳為憑）集體繳寄。

技專校院招生委員會聯合會表示，科技繁星招生將於4月7日公告報名資格及比序成績審查結果、4月14日開放考生查詢排名；通過資格審查的考生，可於4月22日上午10時至4月28日下午5時進行網路登記，每人至多可填25個志願，分發結果定於5月5日上午10時開放查詢。