聽新聞
0:00 / 0:00
科技繁星招生2414個名額 考生至多填25志願
115學年度科技校院繁星計畫共50校、659個系（組）或學程參與招生，提供2414個名額，今天上午10時至18日下午5時受理網路報名，通過資格審查的考生至多可填25個志願。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學的被推薦考生，須為各技（綜）高專業群科應屆畢業生，考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%內，且全程就讀同一學校，並通過所屬學校的校內遴選程序才可獲得推薦參加。
115學年度科技繁星計畫入學招生自今天上午10時至3月18日下午5時受理網路報名，考生完成報名後，應列印相關報名表件交由推薦學校核章，所有報名表件將由推薦學校統一收齊，並於3月19日前（以郵戳為憑）集體繳寄。
技專校院招生委員會聯合會表示，科技繁星招生將於4月7日公告報名資格及比序成績審查結果、4月14日開放考生查詢排名；通過資格審查的考生，可於4月22日上午10時至4月28日下午5時進行網路登記，每人至多可填25個志願，分發結果定於5月5日上午10時開放查詢。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。