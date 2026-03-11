快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

科技繁星招生2414個名額 考生至多填25志願

中央社／ 台北11日電

115學年度科技校院繁星計畫共50校、659個系（組）或學程參與招生，提供2414個名額，今天上午10時至18日下午5時受理網路報名，通過資格審查的考生至多可填25個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學的被推薦考生，須為各技（綜）高專業群科應屆畢業生，考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%內，且全程就讀同一學校，並通過所屬學校的校內遴選程序才可獲得推薦參加。

115學年度科技繁星計畫入學招生自今天上午10時至3月18日下午5時受理網路報名，考生完成報名後，應列印相關報名表件交由推薦學校核章，所有報名表件將由推薦學校統一收齊，並於3月19日前（以郵戳為憑）集體繳寄。

技專校院招生委員會聯合會表示，科技繁星招生將於4月7日公告報名資格及比序成績審查結果、4月14日開放考生查詢排名；通過資格審查的考生，可於4月22日上午10時至4月28日下午5時進行網路登記，每人至多可填25個志願，分發結果定於5月5日上午10時開放查詢。

名額

延伸閱讀

北市公告公立幼兒園教師甄選簡章 4月14日起報名

國中會考18.2萬人報名歷年次低 4月10日寄准考證

中原推大學體驗活動 學系探索落點分析助填志願

台科大四技申請412名額 2階審查資料免面試

相關新聞

因應AI時代國中會考變革 雲林3所國立參加免試並增科技班

因應少子化、多元學習及產業需求，雲林區115學年度高中職免試入學有多項變革，有3所國立高中職首度參加免試，其中過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，今年再新增電子科，強化科技與智慧應用人才培育。

世界野生動物日最暖禮物！屏科大幼保系創作繪本 全是真實救援案例

屏東科技大學幼保系助理教授楊璧輝帶領學生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今3月3日是世界野生動物日，舉辦繪本發表，認識生態保育觀念，學會尊重生命。

弘塑攜手台科大 共築先進封裝設備與材料研發平台

半導體濕製程設備領導廠商弘塑科技（3131）關注國內半導體人才的培育，今日與國立臺灣科技大學正式簽署五年期、總經費5000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，並同步推動高階科技人才培育，打造學研與產業端強強聯合、共創價值的合作模式。

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉，社會組由高雄在地的吳天騰奪冠，領先亞軍50分。學生組由樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。

從邊緣學生到「最正能量」老師 大安高工陳怡嘉獲師鐸獎

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前，嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

拼圖式教學法+多元評量縮短學用落差 北科大師獲教學實踐績優

教育部民國113年教學實踐研究計畫3月將舉行績優表揚典禮，國立台北科技大學共4名教師計畫獲選績優肯定。電子系副教授鍾明桉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。