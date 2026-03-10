榮成紙業捐樹苗給8校 國立二林工商肯定「育樹．育人」

植樹節前夕，國立二林工商獲榮成紙業贈送樹苗，今下午榮成人員和學生在校園種下30棵樹苗，象徵「育樹．育人」；二林工商校長丁志昱說，榮成捐樹種在學校，是企業與教育共好的示範。

二林工商今下午舉行「榮情深耕傳播愛．成林共植育英才」植樹典禮，榮成多名員工和二林工商師生20多人，合力種下扁柏、紫檀、烏心石、光臘樹和桂花合計30棵樹苗。

校長丁志昱表示，植樹是為土地留下綠意，教育是為社會培育人才，在教育資源有限的情況下，在地企業榮成長期陪伴二林工商，支持校園發展，提供給學生實質協助，讓學校與地方社會形成良善循環。

榮成永續辦公室副總經理林呈祥致詞說，企業成長來自社會的支持，因此希望把這分力量回饋給地方，透過植樹與支持教育，期待永續的理念扎根土地，並在孩子心中發芽。

二林工商不只獲贈樹苗，拳擊隊2018年起得到榮成紙業「二林拳擊種子」獎助金計畫贊助，項目包括獎助學金、比賽經費、拳擊練習相關設備改善、優秀表現獎勵金，及國中端教的練訓練補助金，到2024年累計贊助經費274萬元。今植樹典禮二林工商也一併感謝榮成展現企業回饋地方、關懷教育的溫暖力量。

據了解，榮成紙業本月捐樹苗給二林地區8所學校，除了二林工商，另外7所是國小，合計捐贈390棵，樹種還有台灣欒樹、青剛櫟、七里香和朱槿，各校樹苗數量不一，無論多寡，榮成紙業持續透過山與田文教基金會與各項公益行動投入教育與環境關懷，積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），落實企業對環境保護與永續發展的承諾。

國立二林工商舉行「榮情深耕傳播愛．成林共植育英才」植樹典禮，感謝榮成紙業捐贈樹苗綠美化校園。圖／二林工商提供