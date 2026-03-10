企業搶人！高科大校園今年首場徵才博覽會 124家企業釋出5675職缺

企業搶人才的戰場提前開打。國立高雄科技大學2026校園就業博覽會明天登場，今年規模創新高，共吸引124家企業進駐、釋出5675個職缺，涵蓋半導體、智慧製造、營建工程、航運物流、零售服務與金融產業等多元領域，技職人才需求持續擴大。

徵才博覽會明天上午10時於燕巢校區學生活動中心2樓體育館舉行，企業人資代表直接與學生面談，希望提前鎖定潛力人才，現場設置「履歷健診」專區，提供一對一履歷指導與面試建議凸顯個人優勢，提升求職信心

校長吳忠信表示，高科大長期深耕產學合作與實務導向教學，致力培養具備即戰力專業人才，畢業生深受企業肯定，遠見雜誌最新公布2026企業最愛大學生暨實習生調查，高科大不僅拿下南部技專校院第一名，在全國公立技專校院中排名第三，在技專校院實習生評比中也名列第四，受到企業高度認可。

校友總會總會長朱溥霖長年扮演產學橋梁，他指出，高科大校友遍布科技、工程、金融與服務等產業，不少人在企業擔任要職常穿梭牽線媒合，盼透過校友持續回饋母校、參與徵才與合作，形成校友回流、產學連結的人才循環，協助學弟妹拓展職涯視野。

校友服務暨實習就業中心表示，校園徵才博覽會不只是媒合平台，也讓學生能第一時間掌握產業趨勢，第二場次將於3月25日在建工校區登場，讓畢業生提前布局職涯。