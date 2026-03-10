快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

企業搶人！高科大校園今年首場徵才博覽會 124家企業釋出5675職缺

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

企業搶人才的戰場提前開打。國立高雄科技大學2026校園就業博覽會明天登場，今年規模創新高，共吸引124家企業進駐、釋出5675個職缺，涵蓋半導體、智慧製造、營建工程、航運物流、零售服務與金融產業等多元領域，技職人才需求持續擴大。

徵才博覽會明天上午10時於燕巢校區學生活動中心2樓體育館舉行，企業人資代表直接與學生面談，希望提前鎖定潛力人才，現場設置「履歷健診」專區，提供一對一履歷指導與面試建議凸顯個人優勢，提升求職信心

校長吳忠信表示，高科大長期深耕產學合作與實務導向教學，致力培養具備即戰力專業人才，畢業生深受企業肯定，遠見雜誌最新公布2026企業最愛大學生暨實習生調查，高科大不僅拿下南部技專校院第一名，在全國公立技專校院中排名第三，在技專校院實習生評比中也名列第四，受到企業高度認可。

校友總會總會長朱溥霖長年扮演產學橋梁，他指出，高科大校友遍布科技、工程、金融與服務等產業，不少人在企業擔任要職常穿梭牽線媒合，盼透過校友持續回饋母校、參與徵才與合作，形成校友回流、產學連結的人才循環，協助學弟妹拓展職涯視野。

校友服務暨實習就業中心表示，校園徵才博覽會不只是媒合平台，也讓學生能第一時間掌握產業趨勢，第二場次將於3月25日在建工校區登場，讓畢業生提前布局職涯。

產學合作 央行

延伸閱讀

找工作更找未來！信義企業集團台大校徵 MA 年薪挑戰150萬

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

企業最愛大學生 致理商管群技職第一

科技、機電業前進台大徵才博覽會　釋多元職缺

相關新聞

因應AI時代國中會考變革 雲林3所國立參加免試並增科技班

因應少子化、多元學習及產業需求，雲林區115學年度高中職免試入學有多項變革，有3所國立高中職首度參加免試，其中過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，今年再新增電子科，強化科技與智慧應用人才培育。

世界野生動物日最暖禮物！屏科大幼保系創作繪本 全是真實救援案例

屏東科技大學幼保系助理教授楊璧輝帶領學生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今3月3日是世界野生動物日，舉辦繪本發表，認識生態保育觀念，學會尊重生命。

弘塑攜手台科大 共築先進封裝設備與材料研發平台

半導體濕製程設備領導廠商弘塑科技（3131）關注國內半導體人才的培育，今日與國立臺灣科技大學正式簽署五年期、總經費5000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，並同步推動高階科技人才培育，打造學研與產業端強強聯合、共創價值的合作模式。

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉，社會組由高雄在地的吳天騰奪冠，領先亞軍50分。學生組由樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。

從邊緣學生到「最正能量」老師 大安高工陳怡嘉獲師鐸獎

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前，嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

拼圖式教學法+多元評量縮短學用落差 北科大師獲教學實踐績優

教育部民國113年教學實踐研究計畫3月將舉行績優表揚典禮，國立台北科技大學共4名教師計畫獲選績優肯定。電子系副教授鍾明桉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。