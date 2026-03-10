快訊

因應AI時代國中會考變革 雲林3所國立參加免試並增科技班

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
因應時代變遷，雲林高中職會考有多項變革，國立高中職部分科別也參加免試，土庫商工成立AI實驗班頗受學生青睞。記者蔡維斌／翻攝
因應少子化、多元學習及產業需求，雲林區115學年度高中職免試入學有多項變革，有3所國立高中職首度參加免試，其中過去以商科為主的國立土庫商工繼去年成立AI實驗班，今年再新增電子科，強化科技與智慧應用人才培育。

國中教育會考將於5月16、17日登場，雲林區有4969人報名，雲林區高中職免試入學包括免試、直升、技優甄審、完全免試及實驗教育等多項管道，公私立高中職招生名額總共4605人。

縣府教育處指出，今年雲林區高中職免試入學有多項變革，在招生班級人數也有調整，公私立學校全都調降，國立每班減為33人、私立43人、縣立30人。

除了班級人數調整，各校在科別也有增減，受AI人工智慧人才需求的增加，加上部分學校文、商科這幾年的招生人數驟減，北港高中停招國際貿易科，新增室內空間設計科、觀光事業科。土庫商工則新增電子科並成立AI實驗班。

在完全免試入學招生方面，將完全不採計會考的成績，僅採計學生多元學習表現的積分，過去只有私立學校辦理完全免試，今年有3所國立加入，提供部分名額，北港高中商業經營科、資料處理科、應用英語科共提供39名完全免試，北港農工農業經營科、化工科共26名，土庫商工有商業經營科、會計事務科共60名。

私立學校完全免試則有永年高中普通科52名，義峰高中餐飲管理科、照護服務科、多媒體動畫科，大成有汽車科、資訊科。

教育處強調，隨著AI科技發展迅速，傳統學習面臨挑戰，縣府將持續結合教育政策與產業需求，協助學校發展特色課程與專業科別，提供學生多元適性的升學管道，讓學生都能找到適合自己的學習方向，提高升學與就業能力。

因應時代變遷，雲林高中職會考有多項變革，國立高中職部分科別也參加免試，土庫商工成立AI實驗班頗受學生青睞。記者蔡維斌／翻攝
