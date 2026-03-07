新北技職培育鏈成形 全國技藝賽金手獎奪牌居冠

快訊

中央社／ 新北7日電

新北市政府教育局今天表示，114學年度全國技藝競賽，新北市共獲50座金手獎，獲獎全國最高。市府透過國中探索、高中職專業深化到產業接軌的人才培育體系，打造完整技職人才鏈。

新北市教育局今天發布新聞表示，面對產業快速轉型，持續推動技職教育扎根，從國中適性探索、高中職專業深化到高階應用與就業接軌，讓學生在學期間累積專業能力，與產業趨勢同步成長。

教育局表示，為因應半導體、人工智慧（AI）與智慧製造等產業趨勢，新北也推動半導體聯盟，並透過16所職業試探中心開設半導體試探課程，串聯科技大學與產業資源。市府規劃今年起推動「未來科技人才鏈」計畫，布局半導體、綠能、AI、智慧製造、無人機、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、第五代行動通訊技術（5G）應用及區塊鏈等9大領域，預計2030年前完成7所技高布建。

教育局統計，在國際競賽表現方面，2025年亞洲技能競賽新北6名國手奪得5金1銀，獲獎數居全國之冠；114學年度全國技藝競賽，新北也勇奪132項獎項，包括50座金手獎、82座優勝，創歷年新高。

其中，亞洲技能競賽金牌國手呂治寬畢業於新店區達觀國中，後來就讀新北高工，在長期培訓機制下，5年間累積7面全國競賽金牌。

另外，在全國高中技藝競賽機器人職類中，鶯歌工商資訊科學生李毓祐、徐睿辰獲得金手獎第1名，兩人國中時透過職業試探體驗營隊培養興趣，進入技職高中後，結合大專與產業資源密集實作，逐步累積實力。

教育局說，優秀教練團隊是重要支柱，新北高工教師陳錫齡，樟樹國際實驗中學教師鄭姿蓉，多年帶領學生奪下金手獎與團體獎，功不可沒。

擴增實境 半導體 技職教育

