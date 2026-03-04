台科大四技申請412名額 2階審查資料免面試

快訊

中央社／ 台北4日電

台灣科技大學四技申請入學將於3月19日至25日受理報名，提供412個名額高中生，台科大四技申請第2階段僅採學習歷程備審資料審查且免面試，但考生限填1志願。

台科大教務處今天發布新聞稿指出，學科能力測驗日前出爐，高中生除了普通大學外，還可透過四技申請入學管道，申請就讀科技大學，每人最多可填6個志願，但報考台科大時，僅能選擇1個志願。

台科大115學年四技申請入學管道提供412個名額，申請第2階段僅採學習歷程備審資料審查且免面試，去年新增的「資通科技國際學士學位學程」吸引逾600人報名，不分系學士班B組採計學測數B成績，提供社會組學生10個名額，預計都是考生熱門選擇。

台科大教務長陳素芬表示，熱門的電資領域通常錄取標準最高，特別的是，今年電資學士班採計科目有變動，從去年「英、數A、社、自」改為「國、英、數A、自」。

陳素芬提到，台科大強調實作能力、產業連結且擁有高度國際化環境，畢業生就業率高且穩定，台科大學生也享有台大聯盟的資源，可跨校選修台大、台師大課程與社團。

為延攬頂尖人才，台科大也祭出高額獎學金，一般生學測4科組合級分累積百分比達前2%，入學首期可領新台幣40萬元，續發最高可達70萬元；清寒生若達前5%，也可領取最高70萬元獎學金。

台科大提醒，高中生申請台科大的報名時間為3月19日至25日，第1階段篩選結果於3月31日公告，第2階段報名為4月30日至5月4日。

台科大將於3月7日、8日、15日分別於高雄、台中、新竹、台北舉辦說明會，協助考生掌握學習歷程檔案準備方向並提供線上參與。

