世界野生動物日最暖禮物！屏科大幼保系創作繪本 全是真實救援案例

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
3月3日世界野生動物日，屏東科技大學幼保系師生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今舉行繪本發表。記者劉星君／攝影
屏東科技大學幼保系助理教授楊璧輝帶領學生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今3月3日是世界野生動物日，舉辦繪本發表，認識生態保育觀念，學會尊重生命。

「波特森林的動物朋友們」系列繪本只送不賣，台南市至善教育基金會指出，繪本一套四冊，將會送到南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東縣的幼兒園與全台親子館，生命教育在幼教現場扎根。

3月3日是世界野生動物日，「波特森林的動物朋友們」繪本故事今在屏科大野生動物收容中心沙林生命教育館發表，關注生態保育，讓大眾看見每個受過傷卻依然堅韌生命。

屏科大校長張金龍說，感謝台南市至善教育基金會支持，將在屏科大保育類野生動物收容中心發生的真實動物故事，印製繪本故事，繪本記錄動物們在大自然遇到的困難，期盼當小朋友們翻閱繪本，從故事學習以溫柔的心愛護動物、尊重自然，成為保護環境和守護動物小英雄。

楊璧琿說，套書共4本「毛毛找新家」、「皮皮大冒險」、「勇敢的樂樂」和「不一樣的彪」，取材野生動物收容中心真實救援，師生從探訪、研究、討論、繪製及影片配音等工作，將艱澀專業知識轉化為貼近孩子成長經驗、啟發同理心的教材。

楊璧琿說，文字與繪圖牽引，孩子們遇見在尋家旅程中學會堅強的紅毛猩猩毛毛、充滿好奇且活潑食蟹獴皮皮、挑戰中展現毅力陸龜樂樂、勇敢接納自我獨特性獅虎彪彪，與引領大家探索森林溫暖的亞洲黑熊波特車長。

屏科大保育類野生動物收容中心主任孫敬閔說，收容中心收容保育類野生動物，像是非法查緝、盜獵受傷動物，「跟動物園有不一樣的使命，要救治野生動物，希望牠們康復後能回到野外」。

孫敬閔說，每年進來收容中心動物約百隻，每個動物背後有悲慘命運，透過繪本讓小朋友對生命教育與野生動物保育觀念向下扎根。現行收容數量約兩千多隻，野生動物種類約好幾百種，從早年大型動物到近十年轉為爬蟲類動物居多。

3月3日世界野生動物日，屏東科技大學幼保系師生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今舉行繪本發表。記者劉星君／攝影
3月3日世界野生動物日，屏東科技大學幼保系師生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今舉行繪本發表。圖／屏科大提供
3月3日世界野生動物日，屏東科技大學幼保系師生們，將校內野生動物收容中心救援野生動物的真實案例，創作一套四冊「波特森林的動物朋友們」繪本故事，在台南市至善教育基金會協助獲得出版，今舉行繪本發表。記者劉星君／攝影
生態保育 生命教育 動物

