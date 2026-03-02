弘塑攜手台科大 共築先進封裝設備與材料研發平台
半導體濕製程設備領導廠商弘塑科技（3131）關注國內半導體人才的培育，今日與國立臺灣科技大學正式簽署五年期、總經費5000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，並同步推動高階科技人才培育，打造學研與產業端強強聯合、共創價值的合作模式。
此次弘塑科技與臺科大的合作採長期專案推動模式，由雙方共同成立專案團隊與技術交流平台，透過每年投入1000萬元，針對設備驗證、製程優化以及關鍵材料開發等面向展開系統性研究，加速設備與材料的開發驗證，更進一步針對先進設備的精密零件與關鍵材料進行在地化開發，強化供應鏈自主性與技術掌握度，並透過實際製程場域驗證與數據分析，加速學研成果落地並與產業應用接軌。
在人才培育方面，弘塑科技將提供參與合作計畫的碩博士生專屬獎學金與預聘機會，並安排學生進入企業場域參與先進設備操作與製程實作，投入前瞻研發專案，透過「產學研發＋企業實作」的雙軌培育模式，讓學生在學期間即能累積產線經驗與專案成果，縮短學用落差，共同培養具備研發創新、製程整合與專利布局能力的高階工程人才。
臺科大長期深耕半導體關鍵技術領域，在「矽光子技術」、「積體電路設計與電子設計自動化」、「先進製程與封裝技術」及「複合半導體材料」等領域具備完整研究量能及多項產學合作實績，累積關鍵製程開發、材料改質等技術基礎。產學創新學院更整合先進半導體、智慧製造、人工智慧跨域與能源永續的師資與研究團隊，建立跨系所協作機制，強化從設計端、材料端到設備端的整合能力，提升系統工程研發效率。
此外，雙方也預計將研發成果進行專利布局，將關鍵技術轉化為具備商業價值的智慧財產權(IP)，強化技術壁壘與市場競爭優勢。臺科大校長顏家鈺表示，學校正積極將半導體設備與材料領域打造為學校的重點發展特色，除了鼓勵教師拓展半導體相關研究並推動跨域合作外，同時延攬具產業實務經驗與關鍵技術專長的師資加入團隊，「臺科大始終重視與產業夥伴的實質合作，透過多元專長的師資與優秀學生，協助企業突破技術瓶頸，創造產學雙贏。」
