佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉，社會組由高雄在地的吳天騰奪冠，領先亞軍50分。學生組由樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。

2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽，社會組與學生組各有48人報名參加。社會組2/27競技，學生組2/28比賽，都要經過二輪杯測淘汰賽才能進入第三輪的個人沖煮展演決賽。競爭非常激烈，大會特別設置的「三好獎」，由社會組佳作獎的歐翼瑋及學生組亞軍的李婕瑀分別抱走「三好獎」殊榮。

佛光山寺住持心保和尚在頒獎時表示，星雲大師長年推動「三好」理念，鼓勵大眾在生活中「做好事、說好話、存好心」，佛光山舉辦「三好盃咖啡沖煮賽」，正是以沖煮咖啡作為媒介，引導大眾親近佛光山，多行三好。佛光山法寶堂堂主慧屏法師勉勵選手，「生命本身就是一種應對進退與取捨」，如同比賽中，有人重視技藝，有人專注展演，不論選擇哪一條路，「認真，才是脫穎而出的關鍵」

大會主審劉千如讚許選手對咖啡豆特性的掌握都相當到位，皆能沖煮出豆子的核心風味，顯示賽前準備非常扎實，因此6位感官評審在評選時常陷入膠著。28日傍晚學生組比賽結束後，評審團隊更開放現場提問，讓選手把握機會請益沖煮技法與風味修正方向。

學生組冠軍廖祐慶此次採用極濃縮方式萃取後再加水稀釋，成功降低瑕疵風味、提升風味層次與穩定度。他坦言，奪冠真的很意外，因為大家實力都很堅強，只是剛好運氣不錯，沖出了一杯好喝的咖啡。社會組冠軍吳天騰賽前研究雲南咖啡豆的風味特性，並先尋找同產地豆子練習抓參數；取得比賽豆後，再依據焙度思考風味表現方向與細部微調。他認為，這次奪冠正好印證「有付出，就有收穫」。

佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供
佛光山法寶堂主辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28的鏖戰，咖啡沖煮賽名次揭曉。圖／佛光山提供

佛光山 樹德科技大學

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前,嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

教育部民國113年教學實踐研究計畫3月將舉行績優表揚典禮，國立台北科技大學共4名教師計畫獲選績優肯定。電子系副教授鍾明桉...

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

台南某知名高工謝姓學生與另一高工劉姓學生春節期間抓青蛙玩樂，青蛙奄奄一息時竟還將鞭炮塞進青蛙嘴裡，有說有笑罵三字經後謝點...

台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以新冠疫苗副作用偵測警示作為主題...

