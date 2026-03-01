從邊緣學生到「最正能量」老師 大安高工陳怡嘉獲師鐸獎

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前，嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

嘉嘉老師的求學經驗，讓她發展出獨特的學習與思考方法。「在高職教學生國文與作文，其實挑戰很高。」嘉嘉老師指出，高職學生以專業科目為主，國英數往往不是學習重心，學習動機相對薄弱。為了讓學生愛上國文，她精進自身掌握考題與解題的能力，讓學生感受到國文課的實用與趣味，「學生覺得有收穫，才不會認為上課是在浪費時間。」

嘉嘉老師曾因數學成績不佳，逼自己「一題算三次」，靠不斷練習突破關卡；但她並不將這套高壓方式套用在學生身上，而是轉化為學生能理解的語言，引導他們看見專注學習的價值：「專心上課半小時，勝過自學5小時。」往往一句話，學生便能心領神會，自發投入學習。

回顧教學生涯，嘉嘉老師坦言初入教職時充滿不安。她曾以嚴厲自持，動輒記過，卻發現這樣的方式無法讓學生成長，她嘗試以更多包容與信任看待學生，視犯錯為重新學習的機會，卻也曾遭遇學生激烈質疑。這些衝擊讓她逐漸明白，真正的教育是愛跟原則的平衡，而這正是最困難、卻也最重要的課題。

教學現場，也充滿挑戰，她曾親自到撞球場找回翹課學生，曾介入協調誤入歧途的學生與師長衝突，以一杯咖啡化解僵局，長期陪伴對方，最終見證學生考取機師、翻轉人生。至今，她已教過三千多名學生，仍會遇到難解的個案，但只要回到教師的初心，記得自己被支持與信任，就能持續前行。