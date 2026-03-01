快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

從邊緣學生到「最正能量」老師 大安高工陳怡嘉獲師鐸獎

聯合報／ 記者李芯／即時報導
嘉嘉老師將教學經驗出版成書，並在各學校演講分享心得。圖／教育部提供 李芯
嘉嘉老師將教學經驗出版成書，並在各學校演講分享心得。圖／教育部提供 李芯

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前，嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

嘉嘉老師的求學經驗，讓她發展出獨特的學習與思考方法。「在高職教學生國文與作文，其實挑戰很高。」嘉嘉老師指出，高職學生以專業科目為主，國英數往往不是學習重心，學習動機相對薄弱。為了讓學生愛上國文，她精進自身掌握考題與解題的能力，讓學生感受到國文課的實用與趣味，「學生覺得有收穫，才不會認為上課是在浪費時間。」

嘉嘉老師曾因數學成績不佳，逼自己「一題算三次」，靠不斷練習突破關卡；但她並不將這套高壓方式套用在學生身上，而是轉化為學生能理解的語言，引導他們看見專注學習的價值：「專心上課半小時，勝過自學5小時。」往往一句話，學生便能心領神會，自發投入學習。

回顧教學生涯，嘉嘉老師坦言初入教職時充滿不安。她曾以嚴厲自持，動輒記過，卻發現這樣的方式無法讓學生成長，她嘗試以更多包容與信任看待學生，視犯錯為重新學習的機會，卻也曾遭遇學生激烈質疑。這些衝擊讓她逐漸明白，真正的教育是愛跟原則的平衡，而這正是最困難、卻也最重要的課題。

教學現場，也充滿挑戰，她曾親自到撞球場找回翹課學生，曾介入協調誤入歧途的學生與師長衝突，以一杯咖啡化解僵局，長期陪伴對方，最終見證學生考取機師、翻轉人生。至今，她已教過三千多名學生，仍會遇到難解的個案，但只要回到教師的初心，記得自己被支持與信任，就能持續前行。

陳怡嘉 師鐸獎 老師

延伸閱讀

「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

台灣國際蘭展景觀設計競賽南光高中脫穎而出 贏得金牌獎

北科大4師獲教學實踐研究績優 王貞淑5度獲獎

特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

相關新聞

從邊緣學生到「最正能量」老師 大安高工陳怡嘉獲師鐸獎

人稱「嘉嘉老師」的台北市大安高工教師陳怡嘉，去年獲得全國師鐸獎，她身兼暢銷書作家、知名雜誌專欄作者、講師、評審與節目主持人等多重身分。教學之餘，她走遍全台巡迴演講，被譽為「最有正能量」、「最能改變人心的老師」。但在這之前，嘉嘉老師的學習歷程並非一路順遂，她國中時數學僅考5分，是外界眼中的「邊緣學生」，到大學考試失利，進入補校重新出發，最終考取台大中文系。

拼圖式教學法+多元評量縮短學用落差 北科大師獲教學實踐績優

教育部民國113年教學實踐研究計畫3月將舉行績優表揚典禮，國立台北科技大學共4名教師計畫獲選績優肯定。電子系副教授鍾明桉...

高職妹妹自認「沒熱忱」不想讀大學 網勸別逼她：Cosplay出路也很好

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

台南明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴內引爆 影片貼網賺流量引眾怒

台南某知名高工謝姓學生與另一高工劉姓學生春節期間抓青蛙玩樂，青蛙奄奄一息時竟還將鞭炮塞進青蛙嘴裡，有說有笑罵三字經後謝點...

台科大團隊研究AI脈波智慧健檢 穿戴裝置評估失智症等25種風險

台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以新冠疫苗副作用偵測警示作為主題...

四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

技專校院招生委員會聯合會今天上午於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。