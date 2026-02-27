拼圖式教學法+多元評量縮短學用落差 北科大師獲教學實踐績優

教育部民國113年教學實踐研究計畫3月將舉行績優表揚典禮，國立台北科技大學共4名教師計畫獲選績優肯定。電子系副教授鍾明桉在「計算機概論」課程中導入拼圖式合作教學法，可有效提升學生學習成效，並透過教學設計引導學生將理論轉換至專業情境。

北科大校長任貽均表示，北科大支持機制以「獎勵、增能、考核」三軌並進，支持教師以學生學習為核心投入教學實踐研究，近年申請率、通過率穩定成長。自107年至113年，北科大累計34件計畫獲「績優計畫」肯定，獲獎率17.9％，高於全國平均9.1％。

資財系教授王貞淑以「資料敘事力」為核心，於「金融數據分析邏輯思維」課程中引導學生將數據轉化為具決策價值的故事，強化其問題定義、分析推理與溝通表達能力。課程要求產出高品質的分析報告，並透過師生協作共建Rubric評估指標，讓學生不只會做分析，更能理解何謂「好報告」。

電子系副教授鍾明桉則觀察，大一新生背景知識差異大，易造成學用落差。學生在基礎概論課程中被動接收，難以將概念轉化為專業應用；而傳統紙筆測驗也不易反映學習成效。為此，他在「計算機概論」課程導入拼圖式合作教學法（Jigsaw），透過分工與互教提升學習動機、降低焦慮，並導入多元評量。結果顯示，不只可有效提升學習成效，更促使學生能以合作方式將理論概念遷移至專業情境。

資財系教授林淑玲於「財務管理與資訊應用」課程導入BOPPPS與IRS教學模組，並結合ADDIE模式的5階段PBL教學設計，搭配教師預錄數位影音教材與財金個案，提升學生課前準備與課中互動效率。同時，她也邀請業界專家分享ESG金融商品與責任投資策略，讓學生對接最新實務趨勢。課堂亦運用AI心智圖工具，引導學生探討金融市場類型與財務報表分析議題。

另外，材資系副教授徐曉萱在全英語授課（EMI）電子材料課程中，創新導入「生成式AI」結合「實務操作」的教學策略。課程以主題式單元設計搭配實作，並由教師與AI協同設計專有名詞學習單與句型提示，協助學生提升英語辨識與互動能力。透過師生與AI三方互動，學生能加深理解並培養批判思考，再結合實務操作有效整合材料電性概念並推展至實務應用情境。