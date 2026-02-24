花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

醫護人力吃緊，東部更顯嚴峻，為強化醫療量能，門諾醫院與台北馬偕專校建教合作邁入第11年，今年推出「頂級育才方案」提供5年總計82萬元獎助金，畢業後保障月薪40K起跳。

「我們不只是在找員工，是在找這份愛的繼承人。」花蓮門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，今年門諾醫院與台北馬偕醫護管理專科學校的建教合作案，福利幾乎是「全包式」，只要是設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取馬偕專校後，門諾醫院每學期提供新台幣8萬2000元獎助金，一年共16萬4000元，5年就讀下來，每名護生可獲得高達82萬元的實質資助。

不同以往，今年的招生分享會，除了邀請已在臨床服務的學長姊分享真實工作經驗，也難得邀請多位早期與宣教士並肩服務的資深護理師學姊到場，回顧門諾護理的起點。

「你想做燈泡、蠟燭，還是火柴？」資深學姊引用創院院長薄柔纜醫師的一段話—燈泡需要外部電力，蠟燭容易被風吹熄；火柴雖然微小，但只要在黑暗中輕輕一劃，就能瞬間點亮希望。這番話不僅讓現場學生聽得格外專注，也成了這次招生最動人的宣示。

身為培訓專員，鄭金鳳深知護理之路的艱辛，「護理工作很累、很辛苦，但當你像火柴一樣，在病患最黑暗的時刻輕輕劃過，那種生命影響生命的感動，是任何高薪都換不來的。」

鄭金鳳強調，門諾護理部對馬偕專校專班學生的照顧是無微不至的。除了財務上的資助，醫院更規劃完整的培訓計畫。從今年5月底開始，就會有一系列的課程，幫助學生盡快融入學習生活。

「我們給的不只是資源與支持，而是把這些孩子當成自己的弟弟妹妹。」鄭金鳳表示，馬偕專校的教學品質與高考照率，加上門諾醫院溫暖的職場文化，是一套完美的組合。期待設籍花蓮、宜蘭南澳的孩子們，能帶著這份感動去台北學好本事，5年後回來照顧自己的鄉親。