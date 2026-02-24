快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

中央社／ 花蓮縣24日電

醫護人力吃緊，東部更顯嚴峻，為強化醫療量能，門諾醫院與台北偕專校建教合作邁入第11年，今年推出「頂級育才方案」提供5年總計82萬元獎助金，畢業後保障月薪40K起跳。

「我們不只是在找員工，是在找這份愛的繼承人。」花蓮門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，今年門諾醫院與台北馬偕醫護管理專科學校的建教合作案，福利幾乎是「全包式」，只要是設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取馬偕專校後，門諾醫院每學期提供新台幣8萬2000元獎助金，一年共16萬4000元，5年就讀下來，每名護生可獲得高達82萬元的實質資助。

不同以往，今年的招生分享會，除了邀請已在臨床服務的學長姊分享真實工作經驗，也難得邀請多位早期與宣教士並肩服務的資深護理師學姊到場，回顧門諾護理的起點。

「你想做燈泡、蠟燭，還是火柴？」資深學姊引用創院院長薄柔纜醫師的一段話—燈泡需要外部電力，蠟燭容易被風吹熄；火柴雖然微小，但只要在黑暗中輕輕一劃，就能瞬間點亮希望。這番話不僅讓現場學生聽得格外專注，也成了這次招生最動人的宣示。

身為培訓專員，鄭金鳳深知護理之路的艱辛，「護理工作很累、很辛苦，但當你像火柴一樣，在病患最黑暗的時刻輕輕劃過，那種生命影響生命的感動，是任何高薪都換不來的。」

鄭金鳳強調，門諾護理部對馬偕專校專班學生的照顧是無微不至的。除了財務上的資助，醫院更規劃完整的培訓計畫。從今年5月底開始，就會有一系列的課程，幫助學生盡快融入學習生活。

「我們給的不只是資源與支持，而是把這些孩子當成自己的弟弟妹妹。」鄭金鳳表示，馬偕專校的教學品質與高考照率，加上門諾醫院溫暖的職場文化，是一套完美的組合。期待設籍花蓮、宜蘭南澳的孩子們，能帶著這份感動去台北學好本事，5年後回來照顧自己的鄉親。

花蓮 醫護

延伸閱讀

花蓮失智確診率全國第二 慈濟樂健康耆老學園啟用支持失智症家庭

花蓮第2座失智日照中心 慈濟樂健康耆老學園啟用

花蓮21校換裝154台冷氣更節能 營養午餐在地有機蔬菜占逾6成

花蓮春節住房率出爐！觀光旅館7至8成 品牌效益、降房價是誘因

相關新聞

高職妹妹自認「沒熱忱」不想讀大學 網勸別逼她：Cosplay出路也很好

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

台南明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴內引爆 影片貼網賺流量引眾怒

台南某知名高工謝姓學生與另一高工劉姓學生春節期間抓青蛙玩樂，青蛙奄奄一息時竟還將鞭炮塞進青蛙嘴裡，有說有笑罵三字經後謝點...

台科大團隊研究AI脈波智慧健檢 穿戴裝置評估失智症等25種風險

台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以新冠疫苗副作用偵測警示作為主題...

四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

技專校院招生委員會聯合會今天上午於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果...

減輕護理師通勤進修壓力 聖馬爾定攜長庚科大開辦專班

為了減輕護理人員長途通勤進修壓力，聖馬爾定醫院近日與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部...

搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

台灣正面臨人才荒，台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。