快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

高職妹妹自認「沒熱忱」不想讀大學 網勸別逼她：Cosplay出路也很好

聯合新聞網／ 綜合報導
升學示意圖。圖／AI生成
升學示意圖。圖／AI生成

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

不過原PO覺得，妹妹的設計圖都很有創意，而且她做Cosplay道具很厲害，也非常有熱情、有效率，會一直做到滿意為止，和做學校作業時不一樣。原PO認為妹妹有這方面的天分，只是還沒找到正確方向，想勸妹妹讀大學，但自己也不了解高職，因此想詢問網友意見，幫妹妹多蒐集一些方向。

對此廣大網友都認為不要強迫妹妹讀大學，「如果沒興趣讀書就別逼她讀，慢慢經營Cos服，社群名聲打起來當副業也是能有不錯的收入」、「我覺得Cosplay服裝道具師是個很好的出路，現在台灣二次元相關的展覽這麼多，有熱情好好努力的話，收入絕對不輸一般行業」、「可以先出社會往她想要的地方發展，可以聽到更多業界上面的人的建議，如果真的需要再回來讀大學就好」。

動漫產業盛行，2026台北國際動漫節預售票較往年成長約15%，而Cosplay也是動漫產業中重要的一環。為了讓二次元真實呈現，Coser除了自己製作服裝道具，也會委託工作室製作，價格依客製程度、成本、細節等而定，例如日本店家「極彩舎 /gokusaisha」製作的《美少女戰士》戰鬥水手服，一套價格大約落在17萬日圓（約新台幣3萬4千元）。

服裝 COSPLAY 升學 Coser

延伸閱讀

高中畢赴英「按摩」薪水贏半數人！藝術生猶豫補大學學歷 網：不建議回台灣

讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多

學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」

駁二KO格鬥祭2/14動漫倉庫登場！經典拳皇97熱血登場

相關新聞

高職妹妹自認「沒熱忱」不想讀大學 網勸別逼她：Cosplay出路也很好

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

台南明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴內引爆 影片貼網賺流量引眾怒

台南某知名高工謝姓學生與另一高工劉姓學生春節期間抓青蛙玩樂，青蛙奄奄一息時竟還將鞭炮塞進青蛙嘴裡，有說有笑罵三字經後謝點...

台科大團隊研究AI脈波智慧健檢 穿戴裝置評估失智症等25種風險

台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以新冠疫苗副作用偵測警示作為主題...

四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

技專校院招生委員會聯合會今天上午於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果...

減輕護理師通勤進修壓力 聖馬爾定攜長庚科大開辦專班

為了減輕護理人員長途通勤進修壓力，聖馬爾定醫院近日與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部...

搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

台灣正面臨人才荒，台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。