高職妹妹自認「沒熱忱」不想讀大學 網勸別逼她：Cosplay出路也很好

一名網友在Dcard表示，自己妹妹目前就讀高職服裝科二年級，但自認沒有「非常有熱忱」，作業常拖到最後，成績也沒有特別好，不知道畢業後要升學還是工作。

不過原PO覺得，妹妹的設計圖都很有創意，而且她做Cosplay道具很厲害，也非常有熱情、有效率，會一直做到滿意為止，和做學校作業時不一樣。原PO認為妹妹有這方面的天分，只是還沒找到正確方向，想勸妹妹讀大學，但自己也不了解高職，因此想詢問網友意見，幫妹妹多蒐集一些方向。

對此廣大網友都認為不要強迫妹妹讀大學，「如果沒興趣讀書就別逼她讀，慢慢經營Cos服，社群名聲打起來當副業也是能有不錯的收入」、「我覺得Cosplay服裝道具師是個很好的出路，現在台灣二次元相關的展覽這麼多，有熱情好好努力的話，收入絕對不輸一般行業」、「可以先出社會往她想要的地方發展，可以聽到更多業界上面的人的建議，如果真的需要再回來讀大學就好」。

動漫產業盛行，2026台北國際動漫節預售票較往年成長約15%，而Cosplay也是動漫產業中重要的一環。為了讓二次元真實呈現，Coser除了自己製作服裝道具，也會委託工作室製作，價格依客製程度、成本、細節等而定，例如日本店家「極彩舎 /gokusaisha」製作的《美少女戰士》戰鬥水手服，一套價格大約落在17萬日圓（約新台幣3萬4千元）。