台南明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴內引爆 影片貼網賺流量引眾怒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴裡、再點燃引爆，並過程拍攝貼上網路。圖／翻攝讀者提供畫面
明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴裡、再點燃引爆，並過程拍攝貼上網路。圖／翻攝讀者提供畫面

台南某知名高工謝姓學生與另一高工劉姓學生春節期間抓青蛙玩樂，青蛙奄奄一息時竟還將鞭炮塞進青蛙嘴裡，有說有笑罵三字經後謝點燃炸開，劉在旁拍攝笑稱「他應該起水泡了」，兩人還將虐待青蛙慘死影片放在網路「賺流量」。

動保志工投訴表示，有網友不滿向他們舉發，指兩人為了當網紅。之前就曾將小動物放在寶特瓶裡面，以啦啦隊加油棒方式狂甩虐待致死玩樂，還拍影片貼網衝流量，希望有人能制止，不然會有越來越多小動物受害。

謝姓學生就讀的高工校長秘書表示，今天一早就將學生找來輔導、要求不得再犯，並通知家長。他說，謝姓學生坦承自己做錯事、承諾不會再犯，並將影片下架，校方也依照相關規定經校安系統向國教署通報處置過程。劉姓學生就讀的學校校長則表示，學生寒假就轉往另外一所高工，已通知該校處置。

台南市政府農業局森林及自然保育科表示，影片經過三位生物老師察看後研判被炸的青蛙是「澤蛙」，屬一般類野生動物，已將影片轉給保七總隊依據野生動物保護法第19條偵辦。

依照今年初剛通過的野生動物保育法新法修正，這隻青蛙若是在野外隨機捕捉就適用野生動物保育法。如果是保育類青蛙，虐殺可處6月以上5年以下有期徒刑，併科20萬至100萬元罰金。如果是一般類青蛙，可處6萬元以上30萬元以下罰金。

明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴裡、再點燃引爆，並過程拍攝貼上網路。圖／翻攝讀者提供畫面
明星高工學生將鞭炮塞青蛙嘴裡、再點燃引爆，並過程拍攝貼上網路。圖／翻攝讀者提供畫面

