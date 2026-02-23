台科大團隊研究AI脈波智慧健檢 穿戴裝置評估失智症等25種風險

快訊

聯合報／ 記者李芯／即時報導
台科大醫工所教授許昕（圖中）榮獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」殊榮。圖／台科大提供
台科大醫工所教授許昕（圖中）榮獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」殊榮。圖／台科大提供

台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以新冠疫苗副作用偵測警示作為主題獲得國家新創獎後，團隊持續深化技術及AI分析，逐步將原有12項分析指標，擴充至25項涵蓋多種慢性疾病與癌症風險評估，建立整合性的健康評估平台，榮獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」殊榮。

許昕指出，全球醫療與健保成本持續攀升，及早發現、及早治療是降低整體照護負擔的關鍵，在團隊的研究之下，透過手環或指環，就能於一分鐘內完成AI脈波檢測，並從單一疾病、系統性疾病延伸到整體人體健康狀態，讓穿戴裝置不只是量測工具，而是具備臨床意義的智慧健康輔助系統。

許昕說明，團隊持續朝「早期化」與「生活化」兩大方向全面拓展應用情境，針對高齡族群，系統納入心智健康、肌少症、貧血及洗腎等疾病評估，協助及早介入治療。對於青壯年族群，則著重血管健康、代謝疾病、腎功能及乳癌等風險預警，降低突發性健康問題對個人與家庭帶來的衝擊。

此外，團隊導入長者輕度認知功能障礙（MCI）的評估警示模型，期盼能及早發現阿茲海默症與失智症等潛在風險。乳癌初期風險偵測與預後評估則成為團隊近年著手探索的研究主題之一，團隊目前正與台北市立聯合醫院仁愛院區合作，進行相關脈波資料的蒐集與初步分析。

許昕表示，AI脈波檢測穿戴裝置在多項慢性病、失智症與腎病等風險預測上，準確率已達71%至92%，未來團隊也將朝向完整的心腎代謝、心智健康與癌症療效評估方面發展，結合飲食、運動等生活型態分析，強化早期預警與健康促進應用。目前相關技術已取得美國、台灣與中國共5項發明專利，累積發表逾70篇研究論文，並與三軍總醫院、雙和醫院、台北市立聯合醫院等多家醫療機構合作進行臨床驗證。

團隊 風險 失智症

延伸閱讀

相關新聞

