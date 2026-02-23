台科大脈波AI裝置 1分鐘檢測25項疾病風險

台科大團隊開發脈波AI穿戴裝置，涵蓋25項慢性疾病、失智症、癌症風險評估等，1分鐘內就能完成檢測，協助民眾在疾病早期獲得預警並及早治療。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大醫學工程研究所教授許昕長期投入AI脈波檢測穿戴裝置與生醫電子技術研究，繼2023年以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗副作用偵測警示為主題獲國家新創獎後，2025年再以「輔助評估血管健康與慢性疾病風險之脈波AI穿戴裝置」獲國家新創獎「學研新創獎」。

許昕表示，全球醫療與健保成本持續攀升，及早發現、及早治療是降低照護負擔的關鍵，團隊透過手環或指環在1分鐘內完成AI脈波檢測，能協助醫師與民眾辨識需優先關注的健康風險，並以「點、線、面」概念建立健康評估模式，讓穿戴裝置成為具臨床意義的智慧健康輔助系統。

台科大團隊朝「早期化」與「生活化」拓展應用情境，並擴充至25項慢性疾病與癌症風險評估，針對高齡族群，系統納入心智健康、肌少症、貧血及洗腎等疾病評估，協助及早介入治療；至於肩負家庭與工作責任的青壯年，則著重血管健康、代謝疾病、腎功能及乳癌等風險預警。

隨著人口逐漸老化，心智退化相關疾病對長照體系帶來不小壓力，台科大團隊導入長者輕度認知功能障礙的評估警示模型，期盼能及早發現阿茲海默症與失智症等潛在風險；另外，也結合運動習慣、飲食型態與血管營養等指標，建立AI輔助評估模型，提供具體可行的改善建議。

目前AI脈波檢測穿戴裝置在多項慢性病、失智症與腎病等風險預測上，準確率達71%至92%；未來團隊將朝向完整的心腎代謝、心智健康與癌症療效評估方面發展，結合飲食、運動等生活型態分析，強化早期預警與健康促進應用。

許昕分享，這項研究已累積超過1000例個案，且已在單日完成多次40人以上社區健檢的壓力測試，顯示裝置在實際應用上已具備相當成熟度，由於裝置造價與運作成本相對低廉，特別適合導入社區健檢、偏鄉醫療與長期照護場域。