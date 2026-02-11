快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

屏科大鮮乳香醇搶手 飼料照顧加工是3大功臣

中央社／ 台北11日電

屏東科技大學校內生產的鮮乳乳脂含量高於法規規定，保留更多營養和原有風味，背後有3大功臣，包括飼料吃得好、師生照顧好、加工方法好，讓香醇的屏科大鮮乳成為搶手商品。

屏科大研發出許多對外販售的生技商品，例如知名的薄鹽醬油和醬油膏，屏科大生產的鮮乳也是屏科大消費合作社的熱門商品，平均每月約可產出1萬至1.2萬瓶鮮乳，是相當搶手的產品。

相較於一般市售鮮乳，屏科大生產的鮮乳為校內畜牧場的實習產品，是純天然的單一乳源，乳脂含量平均達3.6%，高於法規規定的3.0%。

屏科大動物科學與畜產系教授鄭富元告訴中央社記者，早年校內就有草場，現在因氣候變遷、人力不足等考量，因此校內的牛隻採用進口草料搭配燕麥，每公斤要新台幣10多元，價格比一般草料更貴，牛隻吃得好，自然就有比較好的泌乳量。

除了牛隻吃得好，師生用心照顧和乳品加工方法也是屏科大鮮乳的幕後功臣。鄭富元表示，系上有專門負責管理牛場的老師，獸醫系也會提供照護協助，讓牛隻在飼養管理上，能維持比較健康的狀態，吃得好、健康好，乳汁自然會增加。

鄭富元提到，一般市售鮮乳通常是廠商到許多牧場收回牛奶後再送去加工，花費時間較多且不會立即製作，為了安全考量，多數進行超高溫殺菌法（通常超過攝氏120度），但這種方法難免會影響到鮮乳的風味。

至於屏科大生產的鮮乳，鄭富元說明，校內牛隻擠奶後，立即送到加工廠製作，由於運送時間短，加上原本生菌數就較低，才能使用高溫短時間殺菌法（通常約70至75度），當殺菌溫度越低時，對乳品破壞就越少，這種方法能保留更多營養成分和原有風味。

鄭富元指出，校內畜牧場不是以營利為目的，但養牛要花費許多飼料成本，因此生產牛奶賺取的費用能轉化成牛舍的維護經費；學生透過在牛舍實習，也可參與牛隻發情觀察、配種、打點滴等操作，提升自身就業競爭力，也讓屏科大學生畢業後在職場上相當受到業主歡迎。

屏科大 牧場 飼料
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2大手搖新裝驚喜！ 先喝道玫瑰拿鐵「第2杯10元」抽365杯天天喝、麻古4公升「麻酷分享壺」贈100%中獎刮刮卡

美製車關稅傳歸零「汽車降價1成」？網不信：台灣玩法是加價賣

押了！豐康畜牧場業者涉隱匿禽流感 今凌晨遭羈押禁見

桃園「生生喝鮮乳」2萬學童需鮮乳卡才能領 教育局：已8000人申請

相關新聞

四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

技專校院招生委員會聯合會今天上午於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果...

減輕護理師通勤進修壓力 聖馬爾定攜長庚科大開辦專班

為了減輕護理人員長途通勤進修壓力，聖馬爾定醫院近日與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部...

搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

台灣正面臨人才荒，台塑企業與虎尾科技大學、西螺農工合作，今明兩天舉辦「FORMOSA 科學探索營」，強調「大學師資、技職...

虎科大建構輝達高階AI雲端算力平台 助攻無人機教學及工程教育

一直以打造AI校園為目標的虎尾科技大學獲教育部補助1300萬元，增購輝達NVIDIA H200及NVIDIA RTX P...

日本漫畫大師現身嶺東科大 跨海動漫工作坊報名即秒殺

為培育新世代漫畫創作者、深化原創實作教育，嶺東科技大學「動漫遊戲美術應用學士學位學程」連續3年舉辦「跨海動漫工作坊」，以...

好消息！日本岩手縣一關市攜手明新科大 共育AI與半導體人才

來自日本岩手縣的交流團，一關市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI 人工智慧、機器人產業及人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。