屏科大鮮乳香醇搶手 飼料照顧加工是3大功臣

屏東科技大學校內生產的鮮乳乳脂含量高於法規規定，保留更多營養和原有風味，背後有3大功臣，包括飼料吃得好、師生照顧好、加工方法好，讓香醇的屏科大鮮乳成為搶手商品。

屏科大研發出許多對外販售的生技商品，例如知名的薄鹽醬油和醬油膏，屏科大生產的鮮乳也是屏科大消費合作社的熱門商品，平均每月約可產出1萬至1.2萬瓶鮮乳，是相當搶手的產品。

相較於一般市售鮮乳，屏科大生產的鮮乳為校內畜牧場的實習產品，是純天然的單一乳源，乳脂含量平均達3.6%，高於法規規定的3.0%。

屏科大動物科學與畜產系教授鄭富元告訴中央社記者，早年校內就有草場，現在因氣候變遷、人力不足等考量，因此校內的牛隻採用進口草料搭配燕麥，每公斤要新台幣10多元，價格比一般草料更貴，牛隻吃得好，自然就有比較好的泌乳量。

除了牛隻吃得好，師生用心照顧和乳品加工方法也是屏科大鮮乳的幕後功臣。鄭富元表示，系上有專門負責管理牛場的老師，獸醫系也會提供照護協助，讓牛隻在飼養管理上，能維持比較健康的狀態，吃得好、健康好，乳汁自然會增加。

鄭富元提到，一般市售鮮乳通常是廠商到許多牧場收回牛奶後再送去加工，花費時間較多且不會立即製作，為了安全考量，多數進行超高溫殺菌法（通常超過攝氏120度），但這種方法難免會影響到鮮乳的風味。

至於屏科大生產的鮮乳，鄭富元說明，校內牛隻擠奶後，立即送到加工廠製作，由於運送時間短，加上原本生菌數就較低，才能使用高溫短時間殺菌法（通常約70至75度），當殺菌溫度越低時，對乳品破壞就越少，這種方法能保留更多營養成分和原有風味。

鄭富元指出，校內畜牧場不是以營利為目的，但養牛要花費許多飼料成本，因此生產牛奶賺取的費用能轉化成牛舍的維護經費；學生透過在牛舍實習，也可參與牛隻發情觀察、配種、打點滴等操作，提升自身就業競爭力，也讓屏科大學生畢業後在職場上相當受到業主歡迎。