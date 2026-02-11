四技二專特殊選才今放榜 分發錄取率61.2%

技專校院招生委員會聯合會今天上午於四技二專聯合甄選委員會網站公告「115學年度四技二專特殊選才入學聯合招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢，今年提供1582個名額、1123人上網登記志願，分發錄取687人，取率61.2%，比114學年略降。

技專招聯會指出，今年計有87所科技校院及大學參與四技二專特殊選才入學聯合招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額各提供742名、840名，共計1582個招生名額。符合報名資格考生計1441人，其中青年儲蓄帳戶組127人、技職特才及實驗教育組1314人。

技專招聯會表示，上網完成登記參加分發人數1123人，經分發錄取687人，其中青年儲蓄帳戶組108人、技職特才及實驗教育579人，總分發錄取率為61.2%。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，各錄取學校將於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於115年3月3日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，已辦理完成報到手續的錄取生，則一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業。

已辦理完成報到手續的錄取生，除了在115年3月3日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加115學年度各四技二專學校及各大學校院入學招生，違者取消其本招生錄取及入學資格。