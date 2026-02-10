快訊

減輕護理師通勤進修壓力 聖馬爾定攜長庚科大開辦專班

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
聖馬爾定攜手長庚科大開在職專班，護理師免奔波進修更有感。圖／聖馬爾定醫院提供
聖馬爾定攜手長庚科大開在職專班，護理師免奔波進修更有感。圖／聖馬爾定醫院提供

為了減輕護理人員長途通勤進修壓力，聖馬爾定醫院近日與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部護理系「護理師在職專班」暨「護理碩士學分專班」。院長陳美惠表示，此次合作讓同仁在熟悉的環境進修，有效降低往返奔波負擔，打造更友善且可長可久的學習條件。

陳美惠表示，臨床護理工作繁重，護理人員長期投入第一線照護，時間與體力已經很緊繃，往往難以兼顧工作與學業。過往若有升學需求，常需長途通勤或再自行協調班表，負擔不小。透過與長庚科技大學嘉義分部合作，建立穩定的升學銜接機制，除了二技學程，未來亦可進一步銜接碩士班課程。

陳美惠說，醫院一向重視護理專業的養成與發展，護理人員不僅是臨床照護的重要支柱，更是醫療品質與病人安全的關鍵。支持護理人員進修是醫院責任也是長遠投資，期望在臨床實務之外，亦能提升學術素養與專業視野，實踐工作與學習並進的目標，在職涯發展上穩健前行。

長庚科技大學校長范君瑜表示，此次合作將學習資源引入在地，主要鼓勵護理人員在臨床、教育或專業發展上擁有更多可能性，並回饋於實際照護工作中。學校秉持「以人為本」的辦學理念，結合未來人機協作與智慧應用，致力打造更具溫度與關懷力的專業溝通模式，進而提升照護品質。

優質醫療來自穩定且專業的照護團隊，雙方期盼透過攜手努力，共同培育兼具臨床能力與人文關懷的護理人才，營造尊重專業、重視學習、持續成長的友善職場環境。這不僅讓醫療服務更貼近病人需求，也期盼吸引更多優秀護理人才投入臨床服務，為個人生涯發展開創更寬廣多元的道路。

院長陳美惠（左）力挺護理進修，聖馬爾定與長庚科大簽署MOU，右為長庚科技大學校長范君瑜。圖／聖馬爾定醫院提供
院長陳美惠（左）力挺護理進修，聖馬爾定與長庚科大簽署MOU，右為長庚科技大學校長范君瑜。圖／聖馬爾定醫院提供

