星廚之戰職人主廚陳佑昇弘光授課 料理帶進故事與人味
弘光科技大學餐旅管理系這學期聘任「星廚之戰」職人主廚陳佑昇為兼任助理教授，教授「進階中餐實務」課程。餐旅系系主任吳松濂表示，期盼透過陳佑昇主廚融合在地文化與創新料理的專長，激發學生多元的創新廚藝思維，並學會掌握AI無法取代的餐飲文化溫度與應用力。
吳松濂表示，掌握專業底蘊且具備隨機應變的創新能力，是現代主廚面臨AI時代必須有的實戰力。陳佑昇大學畢業至法國「保羅博古斯廚藝學院」進修，接著到法國米其林三星餐廳「Maison Lameloise」、日本東京米其林二星餐廳「Florilège」工作。回國後於知名主持人曾國城《型男大主廚》節目擔任班底，去年參加料理實境節目「星廚之戰」，在高壓賽制下端出兼具創意與美味料理的豐富經驗，可在進階實務課程中發揮。
AI時代專業知識取得更為容易。陳佑昇表示，他認為新世代職人主廚要有借力使力的能力，還是必須先把基礎學好，才能擁有專業核心判斷力，及快速分析訊息的能力，以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有在地故事、溫度、創意與「人味」，創造出AI無法取代的價值。
陳佑昇說，他的座右銘是「把握機會、用心做好」，用心對待每個機會，多嘗試。媽媽經營小吃麵店30多年，他去年嘗試在星期一、二採取俱樂部型態經營，替喜愛美食與小酌的顧客，精選多樣料理，搭配葡萄酒與冷壓果汁，為小店開創獨特餐飲搭配新美味；今年更將這份理念延伸至溪頭溪山行館，結合旅宿，規劃出富含在地溫度的餐飲饗宴。
陳佑昇建議有志於從事餐飲事業的學生，要廣泛接觸、品嘗各種飲食，學習品味，擁有品味能力，方能掌握中西食材各種風味及烹調方式差異性，從中擷取屬於自己的專業養分，進行轉化及應用，進階創造出獨到的新風味與美味。
