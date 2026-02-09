台塑偕虎尾科大等辦科學營 帶領40國中生探索綠能

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

台塑企業攜手虎尾科技大學及西螺農工，今天舉辦為期2天「FORMOSA科學探索營」，帶領40名國中生以學中做、做中學，探索綠能。

台塑企業辦理「FORMOSA科學探索營」邁入第6年，今年以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為主題，結合物理基礎概念與再生能源實務，規劃循序漸進的課程內容。

虎尾科技大學電子工程系副教授吳添全表示，台塑企業在推動永續發展同時，也持續關注在地教育資源，透過與在地學校的產學合作，讓雲林學子在寒假期間持續接觸科學，從基礎原理到實際應用，建立對能源議題與永續發展的正確認知，為未來學習奠定基礎。

吳添全說明，今年科學探索營以學生將透過靜電集塵器模型、電磁感應與發電機、太陽能電池與動力車、質量守恆及結構設計挑戰等活動，實際動手操作與觀察科學現象，理解綠色能源背後的原理與應用方式。

台塑企業強調，課程著重「做中學、學中做」，善用西螺農工專業教室與教學場域，並結合虎尾科技大學教師團隊的專業指導，讓學生透過分組合作與任務挑戰，培養問題解決能力、團隊合作精神與科學探究態度，並將科學概念與生活情境相互連結。

